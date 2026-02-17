به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان صبح سه شنبه در اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری نهال ،با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: جشنواره فرهنگی و هنری نهال با هدف تقویت مهارتها، خلاقیت و روحیه اجتماعی نونهالان و با محوریت نقش مادران و مربیان طراحی شده است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به اهمیت نقش نونهالان در آینده کشور، افزود: توجه به تربیت نونهالان سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
وی با اشاره به اینکه نونهالان آیندهسازان کشور عزیزمان هستند، گفت: توجه به تربیت آنان و کمک به شکلگیری شخصیت شان بسیار حائز اهمیت است.یکی از روشهایی که میتوان در هدایت و شکلگیری شخصیت و تربیت هدفمند کودکان از آن بهره برد، برگزاری چنین جشنوارههایی است تا بتوانیم استعدادهای کودکان را شناسایی کنیم.
عاشوریان با بیان اینکه جشنواره نهال در راستای توانمندسازی کودکان همراه با نشاطبخشی و ایجاد بستری مناسب برای استعدادیابی و تقویت روحیه اجتماعی در نونهالان طراحی شده، افزود: این جشنواره برای نخستینبار در استان و به نام دو شهید نونهال جنگ تحمیلی، شهید سیده محیا صدیقی صابر و سید میلان صدیقی صابر، مزین شده است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه این جشنواره با محوریت کودک و در کنار نقشآفرینی مادران و مربیان نگاشته شده، گفت: هدف ما ارتقا و پرورش سطح مهارت، خلاقیت، تفکر و تعامل در کودکان است.
وی تصریح کرد:این جشنوارهها میتوانند فرصتی برای شکوفایی استعدادهای کودکان زیر ۷ سال و تقویت نقش مادران و مربیان در ساختن نسلی مؤمن، خلاق و تراز انقلاب اسلامی باشند.
عاشوریان با بیان اینکه جشنواره نهال سه گروه مخاطب شامل کودکان، مادران و مربیان را دربرمیگیرد، ادامه داد: موضوعات این جشنواره شامل مناسبتهای ملی، مذهبی، قرآنی، ایثار و شهادت و سبک زندگی اسلامی است.
وی از مشارکت مادران در برگزاری جشنواره فرهنگی وهنری نهال گفت و اظهار کرد : کودکان با همراهی مادران و مربیان آثار خود را در قالبهای قصهگویی، دکلمه، خانه سرود، نماهنگ، ساخت کاردستی، بازیسازی، قصهسازی، موشن و کلیپ به جشنواره ارسال کردند که در مجموع ۴۸۹ اثر به دبیرخانه جشنواره نهال رسیده است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان افزود: آثار ارسالشده توسط اساتید و داوران مورد ارزیابی قرار گرفت و امروز در مراسم اختتامیه جشنواره نهال از نفرات برتر تجلیل به عمل آمد
نظر شما