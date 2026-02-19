خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: رمضان؛ آغاز یک دگرگونی آرام در زندگی مردم است زمانیکه در کردستان، رمضان تنها تغییر یک ماه در تقویم نیست؛ بلکه تغییر در سبک زندگی مردم است.
از روزهای پایانی شعبان، نشانههای این تحول بهتدریج نمایان میشود، بسیاری از مردم تلاش میکنند خود را برای ورود به این ماه آماده کنند؛ خانهها غبارروبی میشود، مساجد مرتب میشوند و خانوادهها برای برنامههای عبادی آماده میشوند.
برخی از مردم استان، رسم دارند روزهای پایانی شعبان را روزه میگیرند تا روزههایشان به نخستین روز رمضان گره بخورد؛ سنتی که به گفته خودشان، راهی برای ورود آرامتر به این ماه مبارک است.
یکی از شهروندان سنندج میگوید: از چند روز مانده به رمضان روزه میگیرم، حس میکنم این کار باعث میشود وقتی ماه رمضان شروع میشود، آمادگی بیشتری داشته باشم؛ انگار از قبل وارد مهمانی خدا شدهام.
این پیوند میان شعبان و رمضان، برای بسیاری از مردم، نشانه اشتیاق به درک هرچه بیشتر این ماه است.
مسجد؛ قلب تپنده رمضان در کردستان
با آغاز رمضان، مسجد بیش از هر زمان دیگری به محور زندگی معنوی مردم تبدیل میشود، از نخستین شب، صفهای نمازگزاران طولانیتر میشود و شبها به ویژه در ایام قدر، تا دیروقت، چراغ مساجد روشن میماند.
در بسیاری از محلهها، حضور در مسجد نه فقط یک عبادت فردی، بلکه یک سنت اجتماعی است و مردم، کوچک و بزرگ، تلاش میکنند بخشی از شب خود را در مسجد بگذرانند.
یکی از جوانان مریوان میگوید: در طول سال شاید کمتر به مسجد بیاییم، اما رمضان فرق میکند، این ماه انگار همه را به مسجد میکشاند.
مساجد در این ماه، فقط محل عبادت نیستند؛ بلکه محل دیدار، گفتوگو و تجدید پیوندهای اجتماعی نیز هستند، بسیاری از مردم پس از نماز، دقایقی در مسجد میمانند و با یکدیگر گفتوگو میکنند.
طنین قرآن در شبهای کردستان
یکی از جلوههای ویژه رمضان در کردستان، برگزاری محافل قرآنی است، این محافل در مساجد شهرها و روستاها برگزار میشود و مردم با علاقه در آن شرکت میکنند.
صدای تلاوت قرآن در شبهای رمضان، بخشی از فضای معنوی شهرها و روستاهای استان است.
یکی از شهروندان سقز نیز به خبرنگار مهر میگوید: وقتی صدای قرآن در مسجد پخش میشود، حس آرامش خاصی به انسان میدهد. این صدا، صدای رمضان است.
وی افزود: در بسیاری از مساجد، برنامه جزءخوانی قرآن برگزار میشود و مردم تلاش میکنند در طول ماه، قرآن را ختم کنند.
وی بیان کرد: این اتفاق معنوی آرامش را به وجود انسان هدیه میدهد و روح و جان را با آیات الهی در محافل قرآنی دستهجمعی صیقل میدهد.
سفرههایی ساده اما سرشار از صمیمیت
با نزدیک شدن به زمان افطار، زندگی در خانهها رنگ دیگری میگیرد، خانوادهها دور هم جمع میشوند و سفرههای افطار را آماده میکنند.
در کردستان، سادگی سفره افطار یک ارزش محسوب میشود، بسیاری از خانوادهها ترجیح میدهند افطار سادهای داشته باشند.
یکی از بانوان بانه میگوید: در رمضان، بیشتر غذاهای ساده درست میکنیم، مهم این است که خانواده کنار هم باشد.
پخت نان محلی نیز در این ماه رونق بیشتری میگیرد. بوی نان تازه و «کولیره و برساق» در کوچهها میپیچد و حال و هوای خاصی ایجاد میکند.
برای سحری نیز غذاهای محلی جایگاه ویژهای دارند و بسیاری از خانوادهها سعی میکنند غذایی آماده کنند که بتواند انرژی لازم برای روزهداری را فراهم کند.
احترام به رمضان؛ یک فرهنگ عمومی
در کردستان، احترام به ماه رمضان یک ارزش اجتماعی است، فضای عمومی شهرها نیز تحت تأثیر این ماه قرار میگیرد.
یکی از کسبه سنندج در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: در این ماه، همه تلاش میکنند حرمت رمضان حفظ شود. فضای شهر هم آرامتر میشود.
فیضی اعلام کرد: مردم معتقدند رمضان فرصتی برای اصلاح رفتار و نزدیکتر شدن به ارزشهای معنوی است و از همین رو از گناه فاصله میگیرند تا بهره و توسعه بیشتری از این ماه مبارک کسب کنند.
رمضان؛ ماه مهربانی و توجه به دیگران
یکی از ویژگیهای مهم رمضان در کردستان، افزایش توجه به نیازمندان است، بسیاری از خانوادهها تلاش میکنند در این ماه به دیگران کمک کنند.
یکی از شهروندان میگوید: رمضان به ما یادآوری میکند که به فکر دیگران باشیم و این کمکها، گاهی بهصورت آشکار و گاهی بینام و نشان انجام میشود.
برگزاری جشن گلریزان نیز یکی از اقداماتی است که در ایام ماه مبارک رمضان در کردستان همچون سایر شهرهای کشور برگزار میشود، جشنی که برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مردم از مال خود میبخشند تا زمینه آزادی زندانی را فراهم کنند.
در این جشن که در شهرهای استان برگزار میشود خیرین و نیکاندیشان پای کارند تا بخشی از مال خود را با مهربانی و رحمت پروردگار معامله کنند و شادی را به خانواده ندانستن مالی بازگردانند.
آرامش خاص رمضان در شهر و روستا
با نزدیک شدن به زمان افطار، سکوت خاصی در شهر حاکم میشود، مردم در خانههای خود آماده افطار میشوند.
پس از افطار، زندگی دوباره در شهر جریان پیدا میکند، اما این بار با حال و هوایی معنویتر.
بسیاری از مردم پس از افطار به مسجد میروند یا در محافل قرآنی شرکت میکنند، این محافل در مساجد و در برخی مناطق در منازل به صورت دسته جمعی برگزار میشود.
اجرای فعالیتهای قرآنی شامل مسابقات قرآنی مختلف، محافل جزء خوانی قرآن کریم و سایر برنامههای معنوی برای اقشار مختلف توسط دستگاههای فرهنگی استان نیز پررنگتر میشود و زمینه شور معنویت را در استان فراهم میکند.
رمضان؛ فرصتی برای بازگشت به خویشتن
برای مردم کردستان، رمضان فرصتی برای بازنگری در زندگی است، بسیاری تلاش میکنند در این ماه، ارتباط خود را با خدا تقویت کنند.
یکی از شهروندان میگوید: رمضان فرصتی است که انسان به خودش برگردد و از تعلقات دنیوی فاصله میگیرد و خوشا به سعادت کسی که بیشترین توشه را در این ماه مبارک کسب کنند.
در این ماه، مردم تلاش میکنند بیشتر به عبادت بپردازند و از فرصت رمضان بهره ببرند.
مهمانی خدا در سرزمین کردستان
ماه مبارک رمضان در کردستان، تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ بلکه بخشی از هویت فرهنگی مردم این دیار است.
در این ماه، مساجد پررونقتر، خانهها گرمتر و دلها به هم نزدیکتر میشود، طنین «مرحبا یا رمضان» همچنان در کوچهها و مساجد شنیده میشود؛ نوایی که هر سال تکرار میشود، اما هر بار، تازه و روحنواز است.
رمضان آمده است تا بار دیگر، مردم کردستان را در مهمانی معنویت گرد هم آورد؛ مهمانیای که در آن، مسجد خانه دوم مردم میشود و دلها، بیش از همیشه، به نور ایمان روشن میشود.
