حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مناسک استقبال از ماه مبارک رمضان در سراسر استان سمنان بیان کرد: آئین غبار روبی مساجد با حضور مردم متدین و خداجوی استان سمنان در همه هشت شهرستان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه غبار روبی در تمام مساجد استان سمنان انجام شده است، افزود: مردم محب اهل بیت(ع) استان با حضور در مراسم معنوی غبار روبی مساجد تلاش می کنند تا خودشان و مساجد را آماده ماه مهمانی خداوند کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ۹۰۰ مسجد در سراسر استان برای آغاز مهمانی ماه مهر و برکت، مهیا می شود، گفت: ویژه برنامه های مختلفی مانند جزء خوانی قرآن کریم قرار است از شب اول ماه رمضان در مساجد استان سمنان برگزار شود.

قنبری با بیان اینکه آمادگی مردم استان برای ماه رمضان در همه شئون مختلف از جمله مهیا سازی مساجد، آمادگی معنوی و روحی و ... است، تاکید کرد: مردم استان به استقبال از ماه مهمانی خداوند می روند.

وی افزود: علاوه بر کرسی های تلاوت و جزء خوانی ماه مبارک رمضان امسال هم مانند سال گذشته پویش بزرگ زندگی با آیه ها با موضوع جاری و ساری کردن آیات قرآن کریم در زندگی مردم، ویژه برنامه های تبیینی با رویکرد جوانان، حلقه های صالحین و ... در ماه رمضان به میزبانی مساجد استان سمنان اجرا می شود.