یورش نظامیان اسرائیلی به مناطق مختلف کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از افزایش حملات نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.

منابع مذکور اعلام کردند که نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی بامداد امروز به قریه‌های «عین یبرود» و «عین عابود» در شمال شرق رام‌ الله یورش بردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده نظامیان اشغالگر در این روستاها اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور به سمت منازل شهروندان فلسطینی کردند.

جمعیت هلال احمر فلسطین در همین راستا اعلام کرد که یک جوان در ایست بازرسی «قلندیا» از ناحیه پا هدف گلوله جنگی قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر نظامیان اشغالگر به منطقه «رأس الجوره» در «الخلیل» یورش بردند که در این یورش یک جوان فلسطینی زخمی شد.

اشغالگران رژیم صهیونیستی در تشدید یورش‌های خود به کرانه باختری به «بیت‌ امر» و «اذنا» در شمال و غرب الخلیل حمله کردند.

گزارش‌ها حاکی است که نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق «صره» و «قصره» در نزدیکی نابلس نیز یورش برده و اقدام به بازداشت چند شهروند فلسطینی کردند که در بین‌ آن‌ها «ناصر عرایشی» و «محمد بسام العلامی» قرار دارد.

منابع محلی همچنین از یورش نظامیان رژیم اشغالگر به منطقه سلوان در قدس اشغالی خبر دادند، منابع مذکور افزودند که «صهیب الأعور» پس از تخریب منزلش در سلوان بازداشت شد.

همزمان با افزایش حملات نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری، شماری از شهرک‌نشینان صهیونیست نیز به روستای «یبرود» در شمال شرق رام‌ الله یورش بردند و اقدام به سرقت شماری از دام‌های ساکنان این منطقه کردند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده یورش شهرک‌نشینان صهیونیست با درگیری‌های شدید میان اهالی و مهاجمان همراه بود.