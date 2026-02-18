واکنش شدیداللحن حماس به تحرکات خطرناک اشغالگران در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای به شدت از اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری انتقاد کرد.

در بیانیه حماس آمده است: تداوم ویرانی منازل در کرانه باختری تحرکی خطرناک و اقدام تروریستی برنامه ریزی شده است که اراده مردم ما را درهم نمی شکند.

حماس بیان کرد:اشغالگران فاشیست به جنایات ویرانی منازل در کرانه باختری ادامه می دهد و فلسطینی ها را در اقدامی برنامه ریزی شده هدف قرار می دهند که آخرین آن جنایاتی بود که یک منزل مسکونی در جنوب الخلیل را تخریب کردند.

در بیانیه حماس آمده است: این سیاست های تجاوزکارانه سبب راسخ شدن عزم ملت ما خواهد شد و سبب ریشه کنی یا سوق دادن آن به کوچ اجباری با وجود تشدید حملات و پروژه های شهرک سازی هدفمند نخواهد شد.

حماس بیان کرد: عملیات تخریب جدید در راستای سیاست مجازات جمعی است که اشغالگران به پیش می برند و در راستای جنایات فزاینده آنها از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۵۵ منزل فلسطینی تخریب شده و این همزمان با طرح کوچاندن فلسطینی ها و الحاق اراضی فلسطینی است که هدف نهایی نابودی فلسطینی هاست.

در بیانیه حماس آمده است: این طرح های اشغالگران محکوم به شکست است و در برابر اراده ملت ما و پایداری و مقاومت آن را در هم خواهد شکست. ما خواهان فعال شدن کمیته های مردمی مقاومت در مناطق مختلف کرانه باختری و مقابله با جنایات اشغالگران و شهرک نشینان هستیم.