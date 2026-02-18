ایلام به وقت رمضان؛ مردم برای میهمانی خدا آماده می شوند

خبرگزاری مهر -گروه استانها: با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، حالوهوای شهرهای استان ایلام رنگ و بوی خاصی به خود میگیرد. مردم این دیار با شور و شوقی وصفناپذیر به استقبال ماه میهمانی خدا میروند.
در این ایام، جلوهای از همبستگی، معنویت و سنتهای کهن در سراسر شهرها و روستاهای استان به چشم میخورد.
چند روز مانده به آغاز ماه رمضان، مساجد و حسینیههای ایلام شاهد مراسم سنتی غبارروبی، نظافت و عطرافشانی هستند. جوانان و بزرگان هر محله با همکاری هم، فرشها را میشویند، چراغها را روشن میکنند و فضا را برای برگزاری نماز جماعت و مراسم دعا مهیا میسازند.
در بسیاری از مناطق روستایی، زنان نیز با پخت نان محلی و تهیه چای و خرما برای افطار، در آمادهسازی این فضاهای معنوی سهیم میشوند.
رمضان در ایلام تنها یک ماه عبادی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و هویت مذهبی مردم است. در برخی روستاهای کهن، هنوز هم صدای سحرخوانهایی که مردم را برای سحری بیدار میکنند، به گوش میرسد. آنان با اشعار مذهبی و ضربآهنگهای محلی، حال و هوای خاصی به سحرها میدهند.
خانوادهها معمولاً در یکی از شبها، اقوام و همسایگان را به افطاری دعوت میکنند و با غذاهای محلی از مهمانان پذیرایی می کنند.
قرار است هر روز صدای قرائت قرآن از مساجد به گوش برسد، برخی مساجد مسابقات قرآنی نیز برگزار میکنند. سنت حسنه اطعام نیازمندان از دیرباز در ایلام رواج داشته و در رمضان، این امر به شکل گستردهتری انجام میشود؛ گروههای جهادی و خیرین با بستههای معیشتی به استقبال این ماه میروند.
شهرداریها و نهادهای فرهنگی استان نیز با نصب بنرها، چراغانی خیابانها و اجرای برنامههای فرهنگی در محوطه مساجد و پارکها، حال و هوای رمضان را در فضاهای عمومی زنده نگه میدارند.
در بازارها نیز بوی نان تازه و زولبیا و بامیه، یادآور روزهای خاص این ماه پر برکت است.
برنامههای اداره کل تبلیغات اسلامی ایلام در رمضان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص محورهای اصلی فعالیتهای این اداره در ماه رمضان امسال اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی است برای تجدید میثاق با قرآن و گسترش فرهنگ دینی، امسال، تمرکز ویژهای بر سه محور اصلی قرآنی، تبلیغی و مشارکت عمومی داریم.
حجت الاسلام علی رحیمی ادامه داد: طرح نهضت ملی زندگی با آیه ها با قدرت در سطح استان اجرا خواهد شد.
وی گفت: هدف ما آموزش عمومی و روانخوانی مفاهیم قرآنی به صورت گسترده در مساجد، خانهها و مراکز فرهنگی است تا عمق آموزههای قرآنی در زندگی مردم متجلی شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام عنوان کرد: با توجه به بافت جمعیتی و نیازهای منطقه، مبلغین دینی، کارشناسان مذهبی و بانوان مبلّغ، به صورت هدفمند به مناطق شهری، روستایی و عشایری اعزام شدهاند تا سخنرانیهای دینی، پاسخ به شبهات و اقامه نماز جماعت را در سطح مناطق مختلف استان، بهویژه در نقاط کمتر برخوردار، انجام دهند.
وی ادامه داد: در تمامی مساجد شاخص شهری و روستایی، محافل انس با قرآن کریم پس از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام تصریح کرد: همچنین، ویژه محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته استانی و کشوری در سطح شهرستانها پیشبینی شده است که خانوادهها میتوانند در آن حضور یابند.
وی در پایان بر اهمیت احیای سنتهای نیکوی افطاری جمعی و ترویج فرهنگ انفاق و کمک به نیازمندان در سایه فعالیتهای تبلیغی تأکید کرد.
طرح زندگی با آیهها در ۱۲۹ نقطه استان ایلام برگزار می شود
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از برجستهترین برنامههای فرهنگی اجرا شده در استان ایلام در ماه مبارک رمضان، پویش «زندگی با آیهها» بود که بهطور ویژه بر قشر نوجوان متمرکز شده است.
منوچهر رئیسی ادامه داد: این طرح که با هدف تعمیق ارتباط نوجوانان با کلام وحی برگزار می شود، سال گذشته نتایج آماری قابل توجهی در استان به دنبال داشت.
به گفته معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ایلام، اجرای این پویش نمادی از اهمیت نقش فعالان فرهنگی و دینی در اشاعه آموزههای اسلامی و تقویت هویت مذهبی در بین نسل آینده است.
وی افزود: این محافل قرآنی در ۱۲۹ نقطه مختلف استان ایلام برپا می شود.
حجت الاسلام رئیسی عنوان کرد: ۸۰ مسجد و مکان متبرکه، ۳۹ مدرسه و ۱۰ مرکز فرهنگی دیگر، میزبان برنامه های فرهنگی و مذهبی طی ایام ماه مبارک رمضان هستند.
وی گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی با تمرکز بر برنامههای هدفمند و متناسب با سن، توانسته است فضایی پویا و معنوی را برای گذراندن اوقات ماه رمضان برای نوجوانان ایلامی فراهم آورد.
استان ایلام در ماه مبارک رمضان جلوهای از ایمان، مهربانی و وحدت را به نمایش میگذارد.
مردمی مهماننواز و دلداده اهل بیت (ع) با حفظ آیینهای بومی و توجه به ارزشهای دینی، این ماه را نهتنها به عنوان فریضهای عبادی، بلکه به مثابه جشن بندگی گرامی میدارند.
