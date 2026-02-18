به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه بهرام سلیمانی در جمع خبرنگاران از روند ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها در استان خبر داد و از رشد قابل توجه تعداد متقاضیان نسبت به دوره گذشته انتخابات سخن گفت.

سلیمانی با اشاره به آمار ثبت‌نام در پنج روز نخست اظهار داشت: تا ساعت ۲۰ امروز، ۲۲۳۱ نفر در پنجمین روز ثبت‌نام کرده‌اند که مجموع داوطلبان ثبت‌نام‌شده را به ۶۱۲۴ نفر رسانده است.

وی افزود: این آمار مربوط به پنج روز ابتدایی فرآیند ثبت‌نام شوراهای اسلامی روستاها در استان است و نشان می‌دهد استقبال مناسبی از سوی داوطلبان صورت گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان تصریح کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۹ درصد را بانوان و ۹۱ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند که بیانگر حضور فعال مردان و در عین حال مشارکت بانوان در این عرصه است.

سلیمانی با بیان اینکه ثبت‌نام داوطلبان نسبت به انتخابات شوراهای اسلامی روستاها در سال ۱۴۰۰ با رشد چشمگیری همراه بوده است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰۳۲ نفر بیشتر از دوره قبل ثبت‌نام کرده‌اند که این افزایش معنادار، نشان‌دهنده استقبال و حساسیت نخبگان، معتمدان و عموم مردم عزیز روستاهای استان نسبت به مشارکت در سرنوشت روستاها است.

وی ادامه داد: افزایش تعداد داوطلبان در این دوره، بیانگر توجه جدی‌تر جامعه روستایی استان به نقش شوراها در مدیریت محلی، توسعه زیرساخت‌ها و پیگیری مطالبات عمومی است و می‌تواند زمینه‌ساز رقابتی پرشور و انتخاباتی با مشارکت گسترده باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ثبت‌نام در شهرستان‌های مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: شهرستان‌های گیلانغرب و قصرشیرین موفق به تکمیل نصاب ثبت‌نام در تمام روستاها شده‌اند و شهرستان‌های هرسین، سنقر و کرمانشاه در رتبه‌های بعدی از نظر میزان ثبت‌نام قرار دارند.

سلیمانی افزود: این آمار نشان‌دهنده آمادگی مناسب برخی شهرستان‌ها در تکمیل فرآیند ثبت‌نام و استقبال داوطلبان در مناطق مختلف استان است و انتظار می‌رود در روزهای آتی نیز روند ثبت‌نام با همین شتاب ادامه یابد.

وی با تشریح فرآیند ثبت‌نام داوطلبان تصریح کرد: تمام بخشداری‌های استان از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ آماده ثبت‌نام از متقاضیان هستند و شرایط لازم برای تسهیل حضور داوطلبان فراهم شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه اضافه کرد: همچنین سامانه جامع خدمات وزارت کشور به آدرس الکترونیکی keshvar.moi.ir از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ برای ثبت‌نام داوطلبان فعال است و متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری، از ظرفیت این سامانه نیز استفاده کنند.

سلیمانی در پایان با اشاره به همکاری بخشداری‌ها در ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به متقاضیان خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای همکاری با داوطلبان در این زمینه اندیشیده شده و بخشداری‌ها همکاری لازم را با متقاضیان انجام خواهند داد تا فرآیند ثبت‌نام بدون مشکل و در چارچوب قانون انجام شود.