به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، رویداد «عصرانه کتاب» که با محوریت پاسداشت همکاران صاحبقلم رسانه ملی و به همت ادارهکل روابطعمومی سازمان صداوسیما برگزار میشود، عصر روز سهشنبه ۲۸ بهمن و در هشتمین گام، به آئین تجلیل از حسن خجسته باقرزاده استاد پیشکسوت علوم ارتباطات و عضو هیئتعلمی دانشگاه صداوسیما اختصاص یافت.
این مراسم با حضور جمعی از اصحاب فرهنگ، رسانه و دانشگاه برگزار شد و حاضران ضمن مرور سیر علمی و حرفهای خجسته، درباره آثار مکتوب، رویکردهای نظری و نقش او در تربیت نسلهای متعدد دانشجویان به گفتگو و تبادلنظر پرداختند.
رادیو با حضور خجسته پوستاندازی کرد
در ابتدای این مراسم، حسین قرایی مدیرکل روابطعمومی سازمان صداوسیما، با اشاره به استمرار برگزاری رویداد «عصرانه کتاب» بهعنوان بستری برای تکریم همکاران اهل قلم رسانه ملی، توجه به اصحاب اندیشه و نویسندگی را ضرورتی راهبردی در مسیر ارتقای سرمایه فرهنگی سازمان دانست و گفت: همکاران نویسنده، حافظه زنده و مکتوب رسانه ملی هستند و بیتوجهی به آنها، بهمعنای غفلت از ریشههای دانایی و تجربه در سازمان است.
وی با مرور ویژگیهای شخصیتی و حرفهای حسن خجسته باقرزاده افزود: حسن خجسته در عرصه ارتباطات انسانی، چهرهای شاخص و کمنظیر به شمار میرود، شخصیتی که توانسته است میان دانش نظری، تجربه زیسته و اخلاق حرفهای پیوندی عمیق برقرار کند و این پیوند را در تعاملات انسانی و مناسبات حرفهای خود بهخوبی به نمایش بگذارد.
مریم جلالی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی و از برنامهسازان رسانه ملی با بیان اینکه تأثیر برخی افراد با کتابهای نانوشتهشان حتی بیش از آثار مکتوب است، گفت: از دهه ۷۰ افتخار همکاری با حسن خجسته را داشتم و دوران حضور او در معاونت صدا، دورهای ماندگار بود.
وی تأکید کرد: رادیو با حضور خجسته پوستاندازی کرد، برونگرا شد و احساس شأن و هویت پیدا کرد. این تحول با پارادایم خانوادهمحور رقم خورد. هرکس با او در رادیو یا دیگر عرصههای رسانهای همکاری کرده، عنصر معلمی را بهوضوح در شخصیت او دیده است.
شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما نیز با اشاره به مسیر حرفهای خجسته گفت: وی مسیر رشد خود را از مقدمات رادیو آغاز کرد و این را برای خود ننگ ندانست. نخستین و مهمترین ویژگی این استاد دانشگاه، نیز همین تواضع است. او با وجود جایگاه علمی برجسته و پیشگامی در مطالعات رادیو، ارتباط خود را با دانشجویان حفظ کرده است. حتی بسیاری از مشکلات همکاران نیز بیسروصدا توسط او حل میشود.
اسفندیاری ادامه داد: زمانی که مسئولیت دانشگاه صداوسیما را پذیرفتم، حضور بزرگانی چون خجسته برایم دغدغه و حائز اهمیت بود و حمایتهای وی همواره موجب پیشرفت دانشگاه شد.
پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس نیز که در این جلسه حضور داشت با اشاره به اهمیت سنت تقدیر از بزرگان گفت: مبانی فکری و ویژگیهای شخصیتی خجسته واقعاً برجسته است. در سازمانهای خلاق، نیروی انسانی مهمترین سرمایه است، اما تفاوت نگاه ما با نظام سرمایهداری در غیرابزاری دیدن انسان است.
وی افزود: به تعبیر شهید مطهری، همه انسانها مربی و متربی هستند و خجسته مصداق چنین مربیانی است که با نگاهی اسلامی و مترقی، حتی در بستر امور اداری و کلاس درس، به تربیت انسانها میپردازد.
هادی سعیدی کیاسری شاعر و پژوهشگر نیز در ادامه هشتمین «عصرانه کتاب» بیان کرد: من از سال ۷۳ با او آشنا شدم. پیشنهاد تولید نمایش رادیویی از سوی خجسته براساس سنت ادبیات فارسی، منجر به تولید بیش از ۵۰۰ ساعت نمایش رادیویی شد. همچنین برگزاری هزار نشست نقد کتاب و شکلگیری بنیاد شعر فارسی نیز از ثمرات حضور وی است.
استادی که به مسئولیتش اعتبار میبخشد
داود نعمتی انارکی عضو هیئتعلمی دانشگاه صداوسیما نیز با اشاره به مهارت ارتباطی خجسته گفت: یکی از خصوصیات برجسته خجسته علاوه بر تسلط علمی وی، این است که در روابط انسانی، افراد را در بنبست قرار نمیدهد و همدلی از ویژگیهای بارز اوست.
وی افزود: پدرم هنگام استخدام در صداوسیما به من گفت اگر روزی به مسئولیتی رسیدی، به جای اینکه از مسئولیت خود اعتبار بگیری، به مسئولیت خود اعتبار ببخش و خجسته مصداق عینی این نگاه است و در همه مسئولیتها موجب اعتباربخشی به جایگاهها شده است.
محمدمهدی مؤمنیها همکار نویسنده سازمان و استاد علوم ارتباطات نیز درباره خصوصیات خجسته گفت: در سالهای همکاری با خجسته از دانش، اعتبار و عمق ارتباط انسانی او بهرهمند شدم. نظریههای علمی اش باید ثبت و در سطح بینالمللی مطرح شود.
در پایان این نشست، حسن خجسته باقرزاده ضمن تقدیر از اظهارنظر حضار و همکاران خود بیان کرد: من معتقد هستم که آنچه دارم از دولتِ معلمی است. من هرگز از کلاس درس خسته نمیشوم. شاید دانشجوها از من خسته شوند، ولی من واقعا هرگز از معلمی خسته نمیشوم. معلمی یعنی یادگیری و جستوجو. من سالها با کتاب و قلم جستوجو کردم و در رادیو نیز همین روحیه را داشتم.
وی اضافه کرد: در آغاز کارم متوجه شدم که محتوا و ادبیات علمی درباره رسانه رادیو به زبان فارسی وجود ندارد. از این رو نسبت به تهیه محتوا و مقاله علمی دغدغهمند شدم. نخستین مقالهام به نام «رادیو چیست» بود و بعد از آن نیز همواره احساس میکردم باید بنویسم و پاسخگوی استفاده از موقعیتی باشم که برایم فراهم شده است.
خجسته با اشاره به فشار کاری رادیو یادآوری کرد: رسانه رادیو بسیار پراسترسی است، اما من حتی یک روز هم با خستگی روحی از رادیو به خانه نرفتم. هرگز هم با نگرانی سرکار حاضر نشدم، چراکه خیالم از همکارانم راحت بود و به همین دلیل سالها در رادیو ماندم، چون واقعاً به من خوش گذشت.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که همه اقداماتش نزد خداوند به اندازه ارزنی پذیرفته شود و رسیدن به این دستاورد را مهمترین نتیجه سالها تلاش خود دانست.
محسن برمهانی معاون سیما، احمد پهلوانیان معاون صدا، محسن شاکرینژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما، شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما، سعید مقیسه رئیس مرکز بسیج صداوسیما، مریم جلالی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، علی رجب زاده طهماسبی عضو هیئتعلمی دانشگاه صداوسیما، محمدمهدی مؤمنیها نویسنده و استاد دانشگاه، عباس ناصری طاهری عضو هیئتعلمی دانشگاه صداوسیما، پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس، داود نعمتی انارکی عضو هیئتعلمی دانشگاه صداوسیما از جمله حاضران این نشست بودند.
