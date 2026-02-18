گفتگوی تلفنی عراقچی با همتای سعودی درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با امیر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، ضمن بررسی روابط دوجانبه، همتای سعودی خود را در جریان تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران-آمریکا قرار داد.



وزیر امور خارجه عربستان سعودی ضمن قدردانی از توضیحات وزیر امور خارجه کشورمان، ابراز امیدواری کرد گفتگوهای جاری تا حصول نتیجه تداوم یابد.