۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۲

گفتگوی تلفنی عراقچی با همتای سعودی درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا

گفتگوی تلفنی عراقچی با همتای سعودی درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه عربستان سعودی،ضمن بررسی روابط دوجانبه، همتای سعودی خود را در جریان تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران-آمریکا قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با امیر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، ضمن بررسی روابط دوجانبه، همتای سعودی خود را در جریان تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران-آمریکا قرار داد.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی ضمن قدردانی از توضیحات وزیر امور خارجه کشورمان، ابراز امیدواری کرد گفتگوهای جاری تا حصول نتیجه تداوم یابد.

    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      به فرزندان ابولهب بگو که اگر یانکی ها غلطی بکنند اول پالایشگاههای نفتشان را می زنیم و بعد تنگه هرمز را هم می بندیم. چون بستن تنگه به تنهایی سودی ندارد! وقتی چاه نفت را به آتش کشیدی دیگر نفتی وجود ندارد که عبور کند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها