به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال شامگاه سه‌شنبه ۲۸ بهمن در چارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 2 برابر تیم الحسین اردن تن به شکست داد تا پرونده حضور آبی‌پوشان در این دوره از مسابقات بسته شود.

پس از این دیدار، ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال نسبت به عملکرد فردی برخی از بازیکنان گلایه‌مند بوده و اعتقاد داشته اشتباهات فردی نقش تعیین‌کننده‌ای در رقم خوردن نتیجه داشته است.

در همین راستا، حبیب فرعباسی دروازه‌بان استقلال که در این مسابقه در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، شب کم‌فروغی را پشت سر گذاشت. گل تساوی الحسین روی اشتباه مشترک خط دفاعی و دروازه‌بان استقلال به ثمر رسید؛ صحنه‌ای که با واکنش دیرهنگام و دفع ناقص توپ همراه بود تا بازیکن حریف از فرصت به‌دست‌آمده استفاده کند و بازی را به تساوی بکشاند. همین گل جریان مسابقه را تغییر داد و شرایط را به سود نماینده اردن رقم زد.

با پایان این مسابقه، کاروان استقلال بلافاصله اردن را به مقصد تهران ترک کرد تا تمرکز خود را روی رقابت‌های داخلی معطوف کند. آبی‌پوشان باید روز یکشنبه ۳ اسفند در چارچوب دیدارهای لیگ برتر به مصاف تیم خیبر بروند و کادر فنی از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای این مسابقه را آغاز کرده است.

در همین حال، آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی استقلال که در هفته‌های گذشته نیمکت‌نشین بود، بار دیگر شانس حضور در ترکیب اصلی را به دست خواهد آورد و به احتمال فراوان در دیدار پیش‌رو مقابل خیبر از ابتدا به میدان می‌رود. با این شرایط، استقلال بار دیگر در چارچوب دروازه خود شاهد تغییر خواهد بود؛ تصمیمی که نشان می‌دهد کادر فنی به دنبال ایجاد شوک و افزایش تمرکز در خط دفاعی تیم است.