۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

برترین‌های انتخابی بانوان به اردوی تیم ملی کاراته راه یافتند

سومین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بانوان در رده سنی بزرگسالان امروز برگزار شد و تکلیف نفرات راه یافته به اردو مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات از صبح روز چهارشنبه ۲۹ بهمن در سالن شهید کبگانیان تهران و با حضور اردونشینان برگزار شد و در پایان چهره نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی مشخص شد:

وزن ۵۰- کیلوگرم:

معصومه محسنیان و ستاره زارعی بعنوان نفرات اول و دوم مجوز حضور در اردوی تیم ملی را بدست آوردند. در این وزن ستاره زارعی و یلدا نقی‌بیرانوند نیز حضور داشتند. همچنین سارا بهمنیار به دلیل مصدومیت در این مرحله انتخابی حضور نداشت و طبق اعلام کادر فنی در مرحله بعدی انتخابی باید به میدان برود.

وزن ۵۵- کیلوگرم:

فاطمه سعادتی و فاطمه یوسفی بعنوان نفرات اول و دوم مجوز حضور در اردوی تیم ملی را بدست آوردند. در این وزن فاطمه زهرا سعیدآبادی و کوثر مرادی حضور داشتند.

وزن ۶۱- کیلوگرم:

آتوسا گلشادنژاد و مهرنگار احمدی بعنوان نفرات اول و دوم راهی اردوی تیم ملی شدند. گلشادنژاد در مبارزه سوم در حالی که از حریفش پیش بود دچار آسیب‌دیدگی شد اما با ۲ برد راهی اردو شد. فاطمه شجاعی و ریحانه روزبهانی دیگر نفرات شرکت کننده در این وزن بودند.

وزن ۶۸- کیلوگرم:

مبینا حیدری و هانا حسین پور بعنوان نفرات اول و دوم جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند. فرنوش نورصبحی و بیتا ذوقیان دیگر کاراته‌کاهایی بودند که در این وزن به میدان رفتند.

وزن ۶۸+ کیلوگرم:

حنانه صالحی و لیلا برجعلی بعنوان نفرات اول و دوم مجوز حضور در اردوی تیم ملی را بدست آوردند. آتنا محبوب بشری،نگین آلتونی و مهلا صداقت بازیکنان دیگر این وزن بودند.

اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان از فردا پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برپا می شود.

