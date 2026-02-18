به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع اظهار کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات، انتقال دانش‌ و فناوری های روز است.

وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های تخصصی به ویژه شیلات و آبزی پروری، تاثیرگذاری بسزایی داشته‌ و شاهد حضور موثر این شرکت‌ها در این نمایشگاه نیز هستیم.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای بررسی چالش‌ها، مشکلات و دغدغه‌های فعالان حوزه آبزی‌پروری و البته ارائه راهکارهای مناسب برای رفع موانع و مشکلات این عرصه است.

زارع تصریح کرد: پنل‌های تخصصی می‌تواند در رفع مشکلات و ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های آبزی‌پروری موثر باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد دریامحور ابراز کرد: باید با اقدامات علمی و با استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان و دانش روز، بهره‌وری در حوزه آبزی‌پروری را ارتقا داد.

وی افزود: توسعه مزارع آبزی‌پروری به شیوه نوین مورد تاکید قرار دارد و امیدوارم با اصلاح ساختار و استفاده از دانش نوین به نتایج لازم برسیم.

استاندار بوشهر بر لزوم فرهنگ‌سازی در مصرف آبزیان شد و گفت: سرانه مصرف آبزیان در جهان بیش از ۲۱ کیلوگرم است اما در ایران کمتر از ۱۴ کیلوگرم است که باید با فرهنگ‌سازی، سرانه مصرف در کشور بیشتر شود.