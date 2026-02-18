آخرین حضور عنایت بخشی در سینما به اکران آنلاین رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «شاه نقش» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی قائم‌مقامی از امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن در پلتفرم فیلیمو اکران آنلاین می‌شود.

«شاه نقش» آخرین حضور زنده یاد عنایت بخشی در سینما است که سال گذشته در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر دیپلم افتخار نقش مکمل را برای بازی در این فیلم دریافت کرد.

زنده یاد عنایت بخشی در «شاه نقش»، نقش یک پیشکسوت سینما را بازی می‌کند که در آسایشگاه سالمندان بستری است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ناصر و رضا ۲ سیاهی لشکر سینما برای رسیدن به ریاست انجمن صنف هنروران سینما با هم رقابت می‌کنند تا اینکه …

درواقع مساله «شاه‌نقش» پرداختن به هنرورهای سینماست که سال‌ها عاشقانه با برخی فیلم‌های سینمایی زندگی کرده‌اند.

بهرنگ علوی، هومن برق نورد، عنایت بخشی، نسیم ادبی، محمد متوسلانی، مینا وحید، رضا رویگری، شهرام قائدی، سیروس میمنت، مهدی میامی، شهین تسلیمی، پوریا میاندهی، مجید علیزاده، مژگان صابری و پژمان بازغی در این فیلم حضور دارند.