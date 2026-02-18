ثبت رکوردهای جدید تولید میگو در بوشهر؛ اصلاح ساختار و مهار بیماری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر به دلیل دسترسی مستقیم به آب‌های خلیج فارس، دارا بودن سواحل طولانی و اراضی مستعد ساحلی، از مهم‌ترین مناطق کشور در توسعه آبزی‌پروری به ویژه پرورش میگو به شمار می‌رود.

ترکیب دمای مناسب آب، طول دوره گرمای مطلوب، شوری متناسب و تابش کافی خورشید، شرایطی کم‌نظیر برای رشد و تکثیر میگو در این استان فراهم کرده است.

سابقه چند دهه‌ای بوشهر در پرورش میگو، شکل‌گیری زیرساخت‌های تخصصی، حضور نیروهای انسانی باتجربه و فعالیت مراکز تکثیر و مزارع صنعتی، موجب شده این استان همواره نقش پیشرو در تولید ملی ایفا کند.

در سال‌های اخیر، با وجود چالش‌های ناشی از بیماری‌های نوظهور در صنعت میگوی جهان، بوشهر توانسته با رویکردی علمی و پیشگیرانه مسیر رشد خود را حفظ کند.

کارشناسان حوزه شیلات و دامپزشکی معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل جهش تولید در استان، اصلاح ساختار استحصال و مدیریت پرورش بوده است. این اصلاح ساختار تنها به بهسازی فیزیکی مزارع محدود نبوده، بلکه شامل ارتقای نظام پایش کیفی آب، به‌کارگیری روش‌های نوین ضدعفونی و بهسازی، استفاده از مکمل‌ها و پروبیوتیک‌ها، افزایش ضریب امنیت زیستی و اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی در تمامی مراحل تولید است.

کنترل مؤثر بیماری‌ها، به‌ویژه پیشگیری از ورود و شیوع بیماری‌های نوظهور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت تولید داشته است. پایش مستمر مزارع، نمونه‌برداری‌های دوره‌ای و هماهنگی نزدیک میان بهره‌برداران و دستگاه‌های تخصصی سبب شده ریسک تلفات کاهش یابد و راندمان تولید افزایش پیدا کند. نتیجه این اقدامات، ثبت رشد قابل توجه تولید میگوی پرورشی در استان طی سال‌های اخیر بوده است.

ظرفیت‌های طبیعی بوشهر همچنان امکان توسعه را فراهم می‌کند. وجود پهنه‌های ساحلی مستعد که بخشی از آن‌ها هنوز به چرخه تولید وارد نشده‌اند، فرصت افزایش سطح زیرکشت میگو را مهیا ساخته است.

در صورت تداوم سیاست‌های پیشگیرانه، توسعه زیرساخت‌های مدرن و گسترش سیستم‌های مکانیزه و کنترل‌شده، می‌توان انتظار داشت تولید میگوی پرورشی استان از رکوردهای فعلی نیز فراتر رود.

افزایش چشمگیر تولید میگو در استان بوشهر

مدیرکل شیلات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر ظرفیت‌هاای بالایی در زمینه پرورش میگو دارد که در سال‌های قبل به خاطر ورود بیماری شاهد کاهش تولید در سطح استان بودیم.

سال گذشته از ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی زیر کشت میگو ۱۷ هزار تن محسول برداشت شده بود ولی امسال از چهار هزار و ۹۸۷ هکتار زیر کشت، ۳۰ هزار و ۴۶۰ تن میگو برداشت شد عقیل امینی با اشاره به کاهش سطح زیر کشت میگو در استان بوشهر در سال جاری نسبت به سال قبل، از جهش تولید میگو در استان خبر داد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه نیمی از میگوی پروشی کشور در استان بوشهر تولید می‌شود افزود: استان بوشهر نقش مهمی را در امنیت غذایی و صادرات آبزیان کشور دارد.

امینی افزود: در استان بوشهر ۲۳ کارگاه تکثیر فعال است که امسال سه میلیارد قطعه لارو میگو تولید شد که نقش مهمی در پشتیبانی از مزارع پرورشی دارد.

سالی حساس و پرچالش داشتیم

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دشوار حوزه بیماری‌های آبزیان در سال جاری اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ از نظر مدیریت بیماری‌ها سالی حساس و پرچالش بود، اما با لطف خدا و همکاری نزدیک بخش دولتی و خصوصی توانستیم ضمن کنترل بیماری‌ها، تولیدی ارزشمند را در استان ثبت کنیم.

محمدحسن رهنما با بیان اینکه تولید میگوی استان از حدود ۱۷ هزار تن در سال‌های گذشته به بیش از ۳۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است، افزود: این رشد چشمگیر بدون بازنگری در شیوه‌های پرورش و اصلاح ساختارها امکان‌پذیر نبود.

رهنما تصریح کرد: تغییر ساختار صرفاً به معنای اصلاح فیزیکی استخرها یا لاینر کردن مزارع نیست، بلکه به مفهوم حرکت به سمت روش‌های مدرن و به‌روز در مدیریت پرورش است. پایش مستمر کیفیت آب، درمان و بهسازی منابع آبی، استفاده از پروبیوتیک‌ها، ارتقای امنیت زیستی و رعایت دقیق اصول بهداشتی از جمله اقداماتی بود که در قالب این تغییر ساختار اجرایی شد.

ارتقای دانش بهره‌برداران و انتقال تجربیات

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر نقش دامپزشکی در پایداری تولید گفت: تولید بدون دامپزشکی، تولیدی پرریسک و ناپایدار است. حضور مستمر دامپزشکی در تمامی حلقه‌های زنجیره، از مراکز تکثیر و تولید پست‌لاروا تا آماده‌سازی مزارع، دوره پرورش، برداشت و عرضه، تضمین‌کننده سلامت محصول و کاهش ریسک صنعت است.

وی آموزش‌های حضوری و مجازی را نیز از عوامل مؤثر در موفقیت سال جاری دانست و افزود: ارتقای دانش بهره‌برداران و انتقال تجربیات علمی، نقش مهمی در مدیریت بهتر بیماری‌ها داشت.

در سال ۱۴۰۵ تمرکز ما بر اجرای «پایش هوشمند دامپزشکی» خواهد بود؛ به این معنا که رصد بیماری‌ها بر اساس داده‌های بومی استان و تحلیل اطلاعات روز انجام شود رهنما با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵ تمرکز ما بر اجرای «پایش هوشمند دامپزشکی» خواهد بود؛ به این معنا که رصد بیماری‌ها بر اساس داده‌های بومی استان و تحلیل اطلاعات روز انجام شود. هدف ما پیش‌آگاهی و پیش‌بینی بیماری‌های نوظهور است؛ بیماری‌هایی که در برخی کشورهای تولیدکننده میگو شیوع یافته اما تاکنون وارد کشور نشده‌اند.

وی هشدار داد: با افزایش تراکم پرورش، احتمال بروز بیماری‌های نوظهور نیز افزایش می‌یابد، بنابراین باید پیش از وقوع، دستورالعمل‌های مقابله و برنامه‌های کنترلی آماده و اجرایی شود.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر تأکید کرد: استمرار این رویکرد علمی و داده‌محور می‌تواند جایگاه بوشهر را به عنوان قطب اول تولید میگوی کشور تثبیت و زمینه توسعه پایدار صنعت آبزی‌پروری را فراهم کند.

استان بوشهر با برخورداری از اراضی ساحلی گسترده، اقلیم مناسب و سابقه طولانی در آبزی‌پروری، امروز به قطب اصلی تولید میگوی پرورشی کشور تبدیل شده است؛ جهشی که با اصلاح ساختار استحصال، تقویت امنیت زیستی و کنترل بیماری‌های نوظهور رقم خورده و چشم‌انداز رکوردهای تازه را پیش‌روی این صنعت قرار داده است.

بوشهر با تکیه بر مزیت‌های اقلیمی، سابقه فنی، اصلاح ساختارهای تولید و مدیریت هوشمند بیماری‌ها، نه‌تنها جایگاه نخست خود در صنعت میگوی کشور را تثبیت کرده، بلکه در آستانه ثبت رکوردهای تازه‌ای قرار دارد؛ رکوردهایی که می‌تواند سهم این استان را در اقتصاد دریامحور و صادرات غیرنفتی بیش از پیش تقویت کند.