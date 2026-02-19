۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۱۱

۳۵ متهم تحت تعقیب در فلاورجان دستگیر شدند

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان از دستگیری ۳۵ متهم تحت تعقیب مراجع قضایی در عملیات های ماموران پلیس خبر داد .

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای مرحله دیگری از طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پیگیری بخشی از مطالبات مردمی، دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب در شهرستان اجرایی شد.

وی افزود: ماموران پلیس این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی در سطح شهرستان موفق شدند ۳۵متهم تحت تعقیب و متواری را شناسایی و در چند عملیات آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان اتهام افراد دستگیر شده را جرایم مالی ،ضرب وجرح ، حمل و نگهداری مواد مخدر ، نزاع و درگیری ، سرقت و اختلافات خانوادگی عنوان و گفت: متهمان با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

