به گزارش خبرنگار مهر، چهلوششمین نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیطزیست استان اصفهان، شامگاه پنجشنبه به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و با حضور اعضا و نمایندگان دستگاههای اجرایی، در محل استانداری برگزار شد.
در این نشست، پروندهها و موضوعات مرتبط با اراضی، کاربریها و طرحهای توسعهای واقع در داخل و خارج از حریم شهرهای استان اصفهان، بهصورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف فنی، حقوقی و زیستمحیطی آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اعضای کارگروه پس از ارائه گزارشهای تخصصی از سوی دستگاههای ذیربط و بررسی جوانب مختلف طرحها، تصمیمات لازم را در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط بالادستی اتخاذ کردند.
علیرضا قاریقرآن، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، در این جلسه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در مدیریت اراضی و اجرای طرحهای توسعهای اظهار کرد: مصوبات این کارگروه باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات، زمینهساز توسعه متوازن شهری و روستایی و در عین حال صیانت از محیطزیست استان باشد.
وی با اشاره به رویکردهای اصلی کارگروه در سال ۱۴۰۴ افزود: دقت در بررسی طرحها، جلوگیری از تغییرات غیرضروری کاربری اراضی و توجه جدی به اصول آمایش سرزمین از اولویتهای مهم کارگروه در سال جاری به شمار میرود.
در پایان این نشست، جمعبندی کارشناسی پروندهها انجام شد و مصوبات لازم برای اجرا، جهت اقدام قانونی، به دستگاهها و مراجع ذیربط ابلاغ شد.
