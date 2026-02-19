به گزارش خبرگزاری مهر، آتشدر بخشی از عرصههای جنگلی منطقه خیبوس شعله ور شد و حدود دو هزار متر مربع از پوشش جنگلی این منطقه را درگیر کرد.
با اعلام وقوع حریق، نیروهای بسیجی حوزه جوادالائمه(ع) منطقه کسلیان، پرسنل منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی و نیروهای مردمی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات مهار و کنترل آتش را آغاز کردند.
منطقه وقوع حریق در محدوده منابع طبیعی سوادکوه شمالی قرار دارد اما به دلیل همجواری با شهرستانهای سوادکوه و ساری، نیروهای منابع طبیعی سوادکوه نیز در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.
اقدام سریع نیروهای امدادی و همکاری مردم محلی موجب شد آتش پیش از سرایت به سایر بخشهای جنگلهای هیرکانی مهار شود و خسارات وارده به حداقل برسد.
جنگلهای هیرکانی به عنوان یکی از ارزشمندترین زیستبومهای کشور، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و تعادل اکولوژیک منطقه ایفا میکنند و صیانت از این میراث طبیعی، مستلزم هوشیاری و مشارکت مستمر دستگاههای مسئول و همراهی مردم است.
