به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌در بخشی از عرصه‌های جنگلی منطقه خیبوس شعله ور شد و حدود دو هزار متر مربع از پوشش جنگلی این منطقه را درگیر کرد.

با اعلام وقوع حریق، نیروهای بسیجی حوزه جوادالائمه(ع) منطقه کسلیان، پرسنل منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی و نیروهای مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات مهار و کنترل آتش را آغاز کردند.

منطقه وقوع حریق در محدوده منابع طبیعی سوادکوه شمالی قرار دارد اما به دلیل هم‌جواری با شهرستان‌های سوادکوه و ساری، نیروهای منابع طبیعی سوادکوه نیز در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.

اقدام سریع نیروهای امدادی و همکاری مردم محلی موجب شد آتش پیش از سرایت به سایر بخش‌های جنگل‌های هیرکانی مهار شود و خسارات وارده به حداقل برسد.

جنگل‌های هیرکانی به عنوان یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های کشور، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و تعادل اکولوژیک منطقه ایفا می‌کنند و صیانت از این میراث طبیعی، مستلزم هوشیاری و مشارکت مستمر دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم است.