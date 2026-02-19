فرحزاد: رمضان موسم رهایی از آتش و بازگشت به حقیقت انسان است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد عصر پنجشنبه در مراسم نخستین روز ماه مبارک رمضان در آستان مقدس مسجد جمکران، با اشاره به جایگاه ممتاز این ماه در معارف اسلامی، آن را عرصه نزول گسترده رحمت الهی و فرصت بازگشت انسان به حقیقت خویش توصیف کرد.



وی با استناد به آیات و روایات بیان کرد: در میان اذکار و ادعیه مأثور، صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) از جایگاهی ممتاز برخوردار است و در همه ایام سال به‌عنوان برترین ذکر شناخته می‌شود.



وی گفت: در ماه مبارک رمضان، به‌ویژه از ظهر پنجشنبه تا غروب روز جمعه، بر این ذکر نورانی تأکید مضاعف شده و ملائکه الهی مأمور ثبت و ضبط آن هستند.



این خطیب مذهبی با نقل روایتی از امام صادق(ع) افزود: با وجود اعمال فراوانی که برای شب و روز جمعه وارد شده، هیچ عملی از صلوات بر محمد و آل محمد(ص) برتر شمرده نشده است.



فرحزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: در ماه رمضان درهای بهشت گشوده و درهای جهنم بسته می‌شود و شیاطین در بند قرار می‌گیرند.



وی گفت: هر شب از این ماه، جمع کثیری از بندگان از آتش رهایی می‌یابند و این عنایت در شب و روز جمعه جلوه بیشتری دارد.



وی با تأکید بر اینکه عظمت ماه رمضان فراتر از درک ظاهری انسان است، افزود: اگر انسان‌ها از گستره رحمت نازل‌شده در این ماه آگاهی می‌یافتند، آرزو می‌کردند همه سال در چنین فضایی قرار گیرند، اما غفلت از قدر خویش و بی‌توجهی به ظرفیت‌های این ماه، موجب محرومیت از برکات آن می‌شود.



این کارشناس مذهبی خودشناسی را بنیادی‌ترین معرفت دانست و تصریح کرد: شناخت حقیقت نفس، مقدمه خداشناسی، پیامبرشناسی و امام‌شناسی است و هر اندازه انسان در این مسیر گام بردارد، افق‌های تازه‌ای از معارف الهی پیش روی او گشوده خواهد شد.



وی گفت: دل انسان به‌مثابه آینه‌ای است که اگر از آلودگی گناه پاک شود، توان انعکاس نور قرآن و حقایق عالم را خواهد یافت.



فرحزاد با اشاره به نسبت طهارت باطنی و فهم معارف قرآنی افزود: همان‌گونه که تماس با ظاهر قرآن نیازمند وضو است، درک باطن آن نیز طهارت قلب را می‌طلبد. وی ادامه داد: انسان باید با زدودن کدورت‌ها و آلودگی‌ها، دل را مهیای پذیرش انوار الهی کند؛ زیرا تجلیات معنوی در قلب‌های پاک رخ می‌دهد.



وی همچنین با بیان اینکه ذکر زبانی بدون همراهی دل و عمل اثر کامل نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: گفتن بسم‌الله و اعوذبالله زمانی انسان را از وسوسه‌های شیطانی مصون می‌دارد که رفتار و نیت او نیز در همان مسیر قرار گیرد و فاصله عملی از گناه ایجاد شود. وی افزود: با تابش نور ایمان در قلب، تاریکی و وسوسه مجال بروز نمی‌یابد.



این خطیب مذهبی ماه رمضان را فرصت خودسازی و بازگشت به خویشتن دانست و تصریح کرد: هرچه انسان از خودمحوری فاصله بگیرد و به تهذیب نفس اهتمام ورزد، حقیقت الهی در وجود او جلوه‌گرتر می‌شود و زمینه ارتباط عمیق‌تر با قرآن و اولیای الهی فراهم خواهد شد.