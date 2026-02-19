به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، آشپزخانه‌های طرح اطعام مهدوی در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کردند.

رئیس کمیته امداد در این مراسم که در مسجد رضوان در شرق تهران برگزار شد، گفت: ماه رمضان ماه بهار خدمت به نیازمندان است.

وی با اشاره به سابقه چندین ساله برگزاری جشن رمضان، افزود: جشن رمضان از یادگارهای کمیته امداد است و امسال ماه رمضان با پویش ایران همدل رونق خاصی گرفته است.

بختیاری اظهار کرد: پویش اطعام مهدوی با هدف توزیع غذای گرم برگزار می‌شود و در کنار آن پویش افطاری ساده و توزیع لسته‌های معیشتی درب منازل نیازمندان اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال هشت هزار آشپزخانه طرح اطعام مهدوی پیش‌بینی شده است و امیدواریم ۲۰ درصد افزایش کمک‌های مردمی داشته باشیم.

بختیاری با تقدیر از همراهی مردم، مراکز نیکوکاری و مساجد در اجرای پویش‌های ماه مبارک رمضان، تاکید کرد: در ماه رمضان پویش طرح اکرام ایتام و محسنین نیز با قوت انجام می‌شود.

بختیاری خاطر نشان کرد: کمک‌های مردمی در طرح اکرام امسال نسبت به سال گذشته افزایش ۳۶ درصدی داشته است.