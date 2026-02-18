هدیه رمضانی برای مشترکان ایرانسلی

بسته ۴۰ دقیقه مکالمه رایگان بعد از چهار دقیقه

در قالب این طرح، مشترکان با فعال‌سازی بسته ویژه رمضان، پس از چهار دقیقه مکالمه ایرانسلی، می‌توانند ۴۰ دقیقه بعدی همان تماس را به‌صورت رایگان ادامه دهند. این امکان فرصتی برای برقراری ارتباط طولانی‌تر با خانواده، دوستان و عزیزان، در ایام ماه مبارک رمضان فراهم می‌کند.

فعال‌سازی این بسته از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۷*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمام مشترکان تلفن همراه ایرانسل، امکان‌پذیر است.

بسته هدیه مکالمه سحرگاهی

ایرانسل، برای سحرگاه‌های ماه مبارک رمضان، بسته مکالمه ساعتی رایگان در نظر گرفته است. بر این اساس، مشترکان می‌توانند در تمامی سحرگاه‌های ماه رمضان، از ساعت ۴ تا ۶ بامداد، بسته مکالمه ساعتی ایرانسل را به‌صورت رایگان فعال کنند.

این بسته، ویژه مکالمه‌های ایرانسلی است و فعال‌سازی بسته هدیه مکالمه سحرگاهی، از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۱*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، امکان‌پذیر است.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسلی وجود دارد.