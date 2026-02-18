۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

تصادف پراید و پژو در مبارکه ۸ مصدوم داشت

اصفهان -سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع یک حادثه ویژه رانندگی در شهرستان مبارکه خبر داد و گفت: برخورد یک دستگاه پراید و پژو در محور ده‌سرخ، هشت مصدوم برجای گذاشت.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه روز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۶:۵۲ در منطقه ده‌سرخ از توابع شهرستان مبارکه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه هشت نفر دچار مصدومیت شدند که شامل یک مرد، دو زن و پنج کودک بودند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: از مجموع مصدومان، دو نفر به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و شش نفر دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) شهرستان مبارکه منتقل شدند.

عابدی خاطرنشان کرد: برای پوشش این حادثه، دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و عملیات امدادرسانی در کمترین زمان ممکن انجام گرفت.

