تصادف پراید و پژو در مبارکه ۸ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حادثه روز یکشنبه ۲۸ بهمنماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۶:۵۲ در منطقه دهسرخ از توابع شهرستان مبارکه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش، نیروهای اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه هشت نفر دچار مصدومیت شدند که شامل یک مرد، دو زن و پنج کودک بودند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: از مجموع مصدومان، دو نفر بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند و شش نفر دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان محمد رسولالله (ص) شهرستان مبارکه منتقل شدند.
عابدی خاطرنشان کرد: برای پوشش این حادثه، دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و عملیات امدادرسانی در کمترین زمان ممکن انجام گرفت.
