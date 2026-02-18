سهم ۱۱۰۰ میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده در توسعه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی سه‌شنبه شب به دعوت اعضای شورای اسلامی خراسان جنوبی برای سومین بار در جلسه این شورا حضور یافت و علاوه بر پاسخ به پرسش‌های اعضا، گزارشی از عملکرد و برنامه‌های اداره کل امور مالیاتی استان ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته از محل ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در مجموع هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت مستقیم به حساب‌های قانونی واریز شده است، افزود: از این میزان، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافته و ۳۶۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان نیز به حساب شهرداری‌های استان واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: از مجموع سهم شهرداری‌ها، ۱۶۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به شهرداری بیرجند اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۹۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب دهیاری‌های استان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: افزون بر این، ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای هزینه‌کرد در روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری‌ها واریز شده است.

کریمدادی با اشاره به حمایت از جامعه عشایری استان اظهار کرد: ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به حساب اداره کل امور عشایر استان واریز شده که صرف خرید ماشین‌آلات مورد نیاز عشایر شده است.

وی همچنین از تخصیص ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای توسعه ورزش همگانی خبر داد و گفت: این اعتبار در اختیار آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان استان قرار گرفته است.

به گفته وی، بر اساس قوانین موجود، ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان نیز برای توسعه زیرساخت‌های فناوری به حساب پارک علم و فناوری خراسان جنوبی واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی اجرای پروژه‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: با مصوبه شورای اسلامی استان، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نحوه هزینه‌کرد این منابع را به مردم اطلاع دهند.

وی در پاسخ به درخواست اعضای شورای استان درباره اعلام مجموع مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در سال گذشته به تفکیک صنعت و بازار، افزود: تلاش کرده‌ایم قانون را به نفع مردم تفسیر کنیم، اما امکان اعلام مجموع مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته وجود ندارد.

بازگشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات به استان

کریمدادی در ادامه از بازگشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات سهم استان توسط شرکت‌ها و واحدهای تولیدی فعال در خراسان جنوبی طی سال‌های اخیر خبر داد.

وی با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیاتی» از سال ۱۴۰۳ در کشور گفت: در قالب این طرح، سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۲ همت پروژه به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده و هر استان نیز موظف است تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه هر سال، طرح‌های پیشنهادی خود را اعلام کند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: سال گذشته ۲۶ طرح با اعتبار ۱۹۲ میلیارد تومان به استان اعلام شد که ۱۰۴ میلیارد تومان آن توسط مؤدیان مالیاتی تأمین شد و اعتبار ۱۱ پروژه به طور کامل پرداخت شد.

وی ادامه داد: امسال نیز ۲۷ پروژه با اعتبار ۴۰۸ میلیارد تومان معرفی شده که تاکنون اعتبار ۹ پروژه به طور کامل تأمین شده و هشت پروژه از این تعداد مربوط به ساخت مدارس بوده است.

کریمدادی با بیان اینکه در این زمینه بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان توسط مؤدیان مالیاتی تأمین اعتبار شده است، اظهار کرد: بر اساس بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، ظرفیتی ایجاد شده تا شرکت‌های فعال در شهرستان‌ها بتوانند مالیات خود را در اجرای پروژه‌های مشخص هزینه کنند.

وی توضیح داد: اگر شرکتی بیش از ۵۱ درصد هزینه یک طرح را تقبل کند، ۵۰ درصد مالیات قطعی آن کسر می‌شود و در صورت تأمین ۱۰۰ درصد هزینه طرح، ۷۵ درصد از مالیات قطعی شرکت بخشوده خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی همچنین از امکان بخشودگی جرائم مالیاتی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان به شرط پرداخت اصل مالیات و نداشتن بدهی خبر داد و گفت: آخرین مهلت استفاده از این فرصت امروز است.

وی در پایان با اشاره به معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: پدیده فرار مالیاتی وجود دارد و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۵۲۶ و سامانه سوت‌زنی، موارد تخلف را گزارش دهند.