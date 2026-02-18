ابوطالبی: چرا پرستاران باید بیشتر از دیگر مشاغل کار کنند؟

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، قاسم ابوطالبی، در هجدهمین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری، افزود: طی دو ماه اخیر دوران بسیار سختی را داشتیم. در حوادث اخیر نیز پرستاران همانند همه بحران ها و حوادث گذشته پای کار بودند و با وجود کمبودهای فراوان نقش کلیدی و محوری در ارائه خدمات به مردم داشتند.

وی ادامه داد: پرستاران در همه بحران‌های گذشته چه جنگ تحمیلی، چه دوران کرونا، چه جنگ ۱۲ روزه و چه در اتفاقات اخیر نقش کلیدی داشتند و شهدای والامقامی را نیز در دفاع از سلامت مردم تقدیم کردند که نشان دهنده اهمیت و جایگاه این حرفه در نظام سلامت است و انتظار می رود مسئولان نیز اهمیت این حرفه مقدس را بیش از پیش درک کنند.

وی افزود: نمی‌دانیم پرستاران دیگر چه کاری باید انجام دهند که مسئولان بخواهند به‌ مسائل و مشکلات آنها توجه کرده و موانع حرفه‌ای آنها را برطرف کنند. پرستاران بدون هیچ گونه تعصب و سوگیری به همه افراد چه فرد باشد چه خانواده و چه جامعه و چه در محیط بیمارستان یا خارج بیمارستان ارائه خدمت می کنند.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: با توجه به برخی گزارش‌ها مبنی بر بازداشت پرستاران بابت ارائه خدمات به مجروحان حوادث اخیر، پیگیری‌های لازم انجام شده و نهادهای مسئول اطمینان دادند که هیچ پرستاری به‌ دلیل ارائه خدمات درمانی بازخواست نشده است.

وی گفت: پیگیری مشکلات همکاران را وظیفه ذاتی خود می دانیم. پرستاران بر اساس ارزش‌هایی فلسفی و کدهای اخلاقی حاکم بر حرفه و رسالتی که دارند به هر کس که به خدمات مراقبتی نیاز داشته باشد فارغ از اینکه در کجا باشد و چه مذهب و دینی و نژاد و دیدگاه ایدئولوژی داشته باشد، بدون هیچ سوگیری و تعصبی ارائه خدمت می کنند. سازمان و شورای عالی نظام پرستاری به جد پیگیر مشکلات و مطالبات همکاران هستند.

وی گفت: در موضوع تعطیلات غیر تقویمی نیز پیگیری‌هایی زیادی از نهادهای بالادست انجام داده است و دستوراتی نیز از نهادهای بالادستی به وزارت بهداشت داد و برحل مشکل تاکید شده است؛ اما هنوز شاهد هیچ اقدامی از سوی وزارت بهداشت نبوده ایم که جای سوال دارد. چرا باید همکار پرستار به خاطر اینکه پرستار است و استخدام وزارت بهداشت شده است نسبت به دیگر مشاغل بیشتر کار کند و مشمول کسر ساعت کار در ایام تعطیلات غیر تقویمی نشود.

ابوطالبی اضافه کرد: هر چند موضوع معوقات همکاران جزو مطالبات اصلی جامعه پرستاری نیست ولی چرا باید حق و حقوق همکاران با تاخیر فراوان پرداخت شود. اینکه مسئولان اعلام می کنند معوقات را از ۱۲ به ۶ ماه رساندیم توجیه خوبی نیست، با توجه به فشار تورمی که در جامعه وجود دارد؛ اگر یک ماه هم معوقه داشته باشیم زیاد است. چرا پرستار به‌ جرم اینکه پرستار است و استخدام وزارت بهداشت شده، باید مطالباتش دیر پرداخت شود. آیا در بقیه سازمان‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها هم به این صورت است.

وی افزود: تاخیر بیمه‌ها در پرداخت ها ربطی به همکاران پرستار ندارد و توجیه عدم پرداخت معوقات به علت عدم پرداخت بیمه ها به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

ابوطالبی همچنین خواستار توجه به رفاه پرستاران و پرداخت رفاهیات همچون سایر ادارات و سازمان‌ها از محل بودجه عمومی دولت شد و گفت: نباید پرداخت رفاهیات را به درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها که عملا به علت بدهی سنگین دانشگاه ها وجود خارجی ندارد، حواله داد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با درخواست از دولت و مجلس برای اجرای مصوبات کارگروه ویژه جامعه پرستاری، گفت: مسئولان تا پایان سال معوقات پرستاران را پرداخت کنند تا همکاران همزمان با عید شرمنده خانواده هایشان نشوند.