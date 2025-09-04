تربیت پرستار بیمارستانی غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نسیم هاتفی مؤدب افزود: پرستاری یک رشته دانشگاهی و آکادمیک است و تربیت پرستار فقط باید در چارچوب مراکز علمی معتبر و دانشگاههای علوم پزشکی انجام شود.
وی گفت: آموزش در بیمارستانها یا مؤسسات غیرانتفاعی که نگاه درآمدزایی دارند، به معنای قربانی کردن کیفیت آموزش و تضعیف استقلال حرفهای پرستاری است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری افزود: بر اساس بند ۲ ماده ۳ قانون سازمان نظام پرستاری، اخذ نظر تخصصی سازمان در زمینه ظرفیتهای آموزش پرستاری الزامی است، اما وزارت بهداشت بدون رعایت این قانون اقدام به صدور مجوز کرده است.
وی گفت: مشکل اصلی کشور کمبود جذب و نگهداشت پرستار است، نه ظرفیت آموزشی. به جای هزینههای هنگفت برای تأسیس مؤسسات غیرانتفاعی، منابع باید صرف پرداخت معوقات، ارتقای حقوق و رفاهیات پرستاران شود تا نیروی موجود حفظ شده و انگیزه لازم برای خدمت به جامعه فراهم شود.
هاتقی مؤدب افزود: افزایش بیحساب و کتاب ظرفیت آموزشی تنها هدررفت منابع و هزینه را به همراه خواهد داشت. آینده پرستاری و سلامت مردم خط قرمز ماست و اجازه نمیدهیم پرستاری ایران قربانی سیاستهای غیرکارشناسی شود.
