صدور کیفرخواست برای قاتل شهید «محمدجواد بخشیان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری همدان، عباس نجفی از صدور کیفرخواست برای متهم پرونده قتل شهید محمدجواد بخشیان خبر داد و اعلام کرد: این شهید در هجدهم دی‌ماه امسال در جریان ناآرامی‌ها در شهر همدان و در حین انجام مأموریت، هنگام دعوت افراد حاضر به آرامش، جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع این حادثه، رسیدگی ویژه قضایی آغاز شد، گفت: دستورات لازم برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان صادر شد و پرونده در اولویت قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: با اقدام سریع ضابطان و پیگیری مستمر دستگاه قضایی، متهم در کوتاه‌ترین زمان در یکی از شهرستان‌های استان البرز شناسایی و بازداشت شد. پس از تکمیل تحقیقات، همزمان با چهلمین روز شهادت، کیفرخواست صادر شد.

نجفی با اشاره به روند رسیدگی پرونده تصریح کرد: تحقیقات توسط بازپرس ویژه قتل و با رعایت کامل ضوابط قانونی انجام شده و در نهایت، کیفرخواست با اتهام‌های محاربه و قتل عمد صادر و برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شده است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با سرعت، دقت و قاطعیت و در چارچوب قانون این پرونده را پیگیری می‌کند و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.