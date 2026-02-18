به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی روشنی، صبح چهارشنبه در کمیسیون کشاورزی با تأکید بر اهمیت پایداری منابع پایه در بخش کشاورزی اظهار کرد: موضوع حفاظت و پایداری منابع سال‌هاست در دستور کار مجموعه تحقیقات کشاورزی قرار دارد و به همین دلیل، ۱۸ سال از عمر کارشناسی ما صرف شد تا قانون خاک در کشور تدوین و تصویب شود و ایران دارای قانون اختصاصی در این حوزه باشد.

وی افزود: در حوزه زیرساخت‌های تحقیقاتی استان نیز اقدامات مهمی در حال انجام است. مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان حدود ۳۰ سال مکانی را با عنوان ایستگاه شوری در اختیار داشت که عملاً فعالیت مؤثری در آن صورت نمی‌گرفت و تنها تابلویی از آن باقی مانده بود.

روشنی ادامه داد: طی چند ماه اخیر با همکاری مسئولان استانی و ملی، روند تجهیز و فعال‌سازی این ایستگاه آغاز شده است. در این مدت، هزار و ۲۰۰ متر جاده دسترسی احداث شده، دیواره‌های حفاظتی ایجاد شده و چاه مورد نیاز نیز از قبل حفر شده بود که اکنون در مسیر بهره‌برداری قرار گرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در سطح ملی گفت: روز گذشته نیز جلسه‌ای در تهران برای تسریع در روند تکمیل این ایستگاه برگزار شد و برنامه‌ریزی شده است که تحقیقات مربوط به تمامی گیاهان مقاوم به شوری در این مرکز توسعه یابد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته در برخی ایستگاه‌ها صرفاً عملیات کشت انجام می‌شد، اما اکنون رویکرد ما استقرار نسخه‌های تحقیقاتی و علمی در ایستگاه شوری است تا این مجموعه به یک ایستگاه استاندارد و مرجع در شمال شرق گرگان تبدیل شود.

روشنی با دعوت از فعالان بخش خصوصی برای بازدید از این مرکز گفت: از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم در مرکز حضور یابند تا از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و زیرساخت‌های در حال شکل‌گیری قرار گیرند. نگاه ما به کشاورزی صرفاً محدود به تولید محصولاتی مانند گندم و جو نیست، بلکه رویکردی جامع و مبتنی بر پایداری منابع و آینده‌نگری در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: تبیین دقیق این رویکرد و برنامه‌های پیش‌رو نیازمند بازدید میدانی و گفتگوی تخصصی است و مرکز تحقیقات آمادگی دارد زمینه این تعامل را فراهم کند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: امید است با تکمیل و استانداردسازی ایستگاه شوری، گام مؤثری در مدیریت اراضی شور، توسعه کشت گیاهان مقاوم و ارتقای بهره‌وری منابع طبیعی استان برداشته شود.