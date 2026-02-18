امام جمعه کرمانشاه:خون شهدا،فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی را به شکست کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری صبح چهاشنبه در مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت جمعی از هموطنان و حافظان امنیت که در مسجدالنبی(ص) کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: سخن گفتن در مجلسی که از کودک سهساله مظلوم شهیده «ملینا حسینی» تا شهدای بزرگ حافظ امنیت در آن یاد میشود، بسیار دشوار و جانسوز است.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: معظمله تأکید کردند حتی افرادی که فریب خورده بودند اما بیگناه هدف گلوله دشمن قرار گرفتند نیز در زمره شهدا محسوب میشوند و این نگاه، جلوهای روشن از رأفت، حکمت و عمق بینش اسلامی در موضوع شهادت است.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه با تأکید بر عظمت مقام شهدای حافظ امنیت تصریح کرد: شهدایی که در فتنه اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی مظلومانه به شهادت رسیدند، بنا بر تصریح رهبر معظم انقلاب، از «بزرگترین شهدا» بهشمار میآیند؛ چراکه با ایستادگی خود، امنیت مردم و جامعه اسلامی را پاس داشتند.
وی با تسلیت به خانوادههای معظم شهدا گفت: این تسلیت را از سوی خود، مسئولان استان کرمانشاه و به نیابت از رهبر معظم انقلاب اسلامی به خانوادههای داغدار تقدیم میکنم و اعلام میدارم که مسئولان، خود را شریک غم و اندوه این عزیزان میدانند.
امام جمعه کرمانشاه با استناد به آیات ۵۱ و ۵۲ سوره توبه بیان کرد: مؤمنان در برابر دشمن، تنها یکی از دو نیکی را پیش رو دارند؛ یا پیروزی بر دشمن و یا شهادت در راه خدا و در هر دو حالت، عزت، سربلندی و نصرت از آنِ جبهه حق است.
وی ادامه داد: نیروهای حافظ امنیت، نعمتی الهی برای جامعهاند که در برابر دشمنان میایستند و همین دشمنان، از روی کینه و خباثت، نیروهای خالصِ مجاهد فیسبیلالله را مظلومانه به شهادت میرسانند؛ و این مظلومیت، آنان را در ردیف بزرگترین شهدا قرار میدهد.
حجتالاسلام غفوری با اشاره به آیه شریفه «وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا…» تأکید کرد: شهدا زندهاند و نزد پروردگارشان روزی میگیرند و از این منظر، جبهه حق همواره پیروز و سرافراز است؛ چراکه یا به پیروزی ظاهری دست مییابد یا به سعادت ابدی شهادت نائل میشود.
وی افزود: در مقابل، سرنوشت دشمنان خدا یا نزول عذاب الهی است یا مجازات به دست بندگان مخلص او؛ همان نیروهای انقلابی و حافظ امنیتی که امنیت مردم را خط قرمز خود میدانند و مأمور حفظ آن هستند.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه خطاب به خانوادههای معظم شهدا گفت: مقام شهادت نعمتی الهی است؛ شهدا حق شفاعت دارند، ابتدا از خانوادههای خود و سپس از همه کسانی که راه نورانی آنان را ادامه میدهند و شهادت، لطف و عنایت الهی برای شهید و اطرافیان اوست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان با ترور و جنایت بهدنبال ناامنسازی کشور بودند، اما خون شهدا حیات دوبارهای به جبهه حق بخشید و فتنه آمریکایی را به شکست کشاند. از خداوند متعال میخواهیم درجات همه شهدا را متعالی فرماید و به خانوادههای معزز آنان صبر، اجر عظیم و آرامش قلب عنایت کند.
