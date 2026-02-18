فیضی: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی در استان اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فیضی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی و ارتباط وبیناری آغاز اجرای این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: این طرح در قالب طرح کشوری و همزمان با سراسر استانها از ۲۹ بهمن در دو شیفت کاری صبح و عصر در سطح تمامی شهرستانهای استان آغاز شده و تا ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ ادامه می یابد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات سلامت محور دامپزشکی و عملیات نظارت بهداشتی درهیچ شرایطی تعطیلی نداشته و حتی در روزهای تعطیل و ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان و عید نوروز بدلیل افزایش تقاضای مصرف فراورده های خام دامی تشدید می شود، افزود: از مردم استان انتظار است به عنوان شهروند ناظر دامپزشکی در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را در مرکز استان به اداره کل دامپزشکی و در شهرستانها به ادارات دامپزشکی گزارش کنند.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل در ادامه با بیان اینکه دام و طیوری که در کشتارگاههای استان و تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی کشتار و پس از طی فرایند نظارت بهداشتی دامپزشکی وارد چرخه مصرف می شود کاملا سالم و بهداشتی است، خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری ۱۶۹ هزارو ۳۴۸ راس دام سنگین و سبک در کشتارگاههای دام و ۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۱۶۱ قطعه طیور در کشتارگاههای صنعتی طیور استان تحت نظارت این اداره کل کشتار و روانه باز مصرف شده است.

به گفته فیضی، در همین مدت ۲۸ هزار و ۶۹۲ مورد از اماکن و مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی بازدید بهداشتی بعمل آمده و ۲۵۷ هزار و ۵۱۶ کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی ضبط و معدوم شده و از چرخه مصرف خارج شده است.

وی، در عین حال از تشکیل ۳۱۶ پرونده تخلف بهداشتی و ارجاع آن به مراجع قضایی و پلمب ۷ واحد عرضه و جلوگیری از فعالیت آن با دستور قضایی در این مدت خبر داد.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل تاکید کرد: شماره تلفن های ۳۳۳۹۴۸۰۰ و سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان اردبیل به عنوان گزارشهای مردمی منظور شده و آماده دریافت پیشنهادات، گزارش ها و انتقادات مردمی است.