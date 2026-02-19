اعلام سوال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز نخست مسابقه زندگی با آیه ها این است: مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره با عبارت نورانی «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه یک: صبر و نماز، تکیه‌گاه محکم مؤمن

گزینه دو: پرهیز از دروغگویی

گزینه سه: نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

گزینه چهار: ببخش تا بخشیده شوی

اسامی برندگان روز گذشته نیز به این شرح است:

برندگان پاسخ سوال اول به ترتیب زیر است نفر اول: زهرا ابراهیمی از اردبیل نفر دوم: افشین حسنی نمین از نمین نفر سوم: ناصر رزم جو از اردبیل نفرچهارم: پریسا خانی اردبیل نفرپنجم: رویا قاسمی از مهریز استان یزد نفر ششم: محدثه دانش از اردبیل نفر هفتم: فریده پور عزیز از اردبیل نفر هشتم : فاطمه وفایی از اردبیل نفر نهم: مریم قبادی از اردبیل نفر دهم: آرزو فراجی فیروز آباد از اردبیل

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند و برای پیوستن به نهضت ملی زندگی با آیه ها نیز،عدد ۵ رو به ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود.