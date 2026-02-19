  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

اعلام سوال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در اردبیل

اعلام سوال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در اردبیل

اردبیل- سوال روز اول مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در اردبیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز نخست مسابقه زندگی با آیه ها این است: مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره با عبارت نورانی «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه یک: صبر و نماز، تکیه‌گاه محکم مؤمن

گزینه دو: پرهیز از دروغگویی

گزینه سه: نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن

گزینه چهار: ببخش تا بخشیده شوی

اسامی برندگان روز گذشته نیز به این شرح است:

برندگان پاسخ سوال اول به ترتیب زیر است نفر اول: زهرا ابراهیمی از اردبیل نفر دوم: افشین حسنی نمین از نمین نفر سوم: ناصر رزم جو از اردبیل نفرچهارم: پریسا خانی اردبیل نفرپنجم: رویا قاسمی از مهریز استان یزد نفر ششم: محدثه دانش از اردبیل نفر هفتم: فریده پور عزیز از اردبیل نفر هشتم : فاطمه وفایی از اردبیل نفر نهم: مریم قبادی از اردبیل نفر دهم: آرزو فراجی فیروز آباد از اردبیل

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند و برای پیوستن به نهضت ملی زندگی با آیه ها نیز،عدد ۵ رو به ۳۰۰۰۱۱۴۳ ارسال کنند.

هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک میلیون تومانی به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ درست را ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود.

کد خبر 6753546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها