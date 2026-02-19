به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان هرمزگان در حال برگزاری است و علاقه مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال روز اول ماه مبارک رمضان؛ مسابقه زندگی با آیه‌ها

مفهوم آیه ۴۵ سوره بقره در کدام گزینه بیان شده است.

۱) صبر و نماز ،تکیه گاه محکم مومن

۲) پرهیز از دروغگویی

۳) نترسید از بزرگی دشمن

۴) ببخش تا بخشیده شوی

عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۱۹۱۰ ارسال کنید.

هر روز به قید قرعه به ۶ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند اهدا می گردد.

برای شرکت در پویش زندگی با آیه ها عدد ۵ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال بفرمائید.

پاسخ صحیح

۱) صبر و نماز ،تکیه گاه محکم مومن

برندگان روز اول مسابقه

رویا قاسمی از یزد

سمیرا خسرو بیگی از همدان

محمد حسن نعیم آبادی از بندرعباس

حلیمه زحمت کش روستای سرریگ ایسین

شقایق کمالی از حاجی آباد

اخلاص ذکریای از قشم