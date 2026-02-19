هوای اصفهان همچنان آلوده است؛ سجزی در وضعیت خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه با میانگین ۱۰۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌ احمدآباد با عدد ۱۲۷، بزرگراه خرازی و خیابان فیض ۱۰۸، دانشگاه صنعتی ۱۲۱، رهنان ۱۱۰، زینبیه ۱۴۲، سپاهان‌شهر ۱۰۲ و بولوار کاوه ۱۳۰ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد با عدد ۱۸۶ و خیابان پروین اعتصامی ۱۵۴ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه ۲۵ آبان و میدان انقلاب با عدد ۹۳، پارک زمزم ۶۹، رودکی ۶۷، فرشادی ۸۶، میرزا طاهر ۸۴، ولدان ۶۱ و هزار جریب ۶۳ AQI در وضعیت قابل قبول است‌.

همچنین شاخص هوا در ایستگاه سجزی با میانگین ۳۳۲ AQI وضعیت خطرناک و در کاشان و قهجاورستان قرمز است.

هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که به دلیل سکون جوی تا یکشنبه سوم اسفندماه، جریان هوا و وزش باد به شدت کاهش می یابد که سبب افزایش انباشت غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان خواهد بود.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.