نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت بارش‌های استان اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) تا ۳۰ بهمن‌ماه، میانگین بارش استان اصفهان به ۸۸ میلی‌متر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که میزان بارش‌های استان حدود ۴۰ میلی‌متر بود، نشان‌دهنده افزایش ۱۱۸ درصدی بارندگی است.

مناطق غرب اصفهان تا ۲۵ درصد کاهش بارندگی دارد

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: همچنین میانگین بارش دریافت‌شده در سال زراعی جاری برابر با میانگین دوره بلندمدت (نرمال) استان است.

حاجی بابایی با بیان اینکه استان اصفهان تاکنون حدود ۵۳ درصد از کل بارش مورد انتظار یک سال آبی کامل را دریافت کرده است، گفت: افزایش بارش‌ها به طور عمده در مناطق مرکزی و شمالی استان رخ داده است در حالی که مناطق غربی استان به‌ویژه سرچشمه‌های زاینده‌رود ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به دوره بلندمدت کاهش بارندگی دارند و نه تنها به نرمال نرسیده‌اند که کمتر از مقدار معمول بارش داشتند.

وی ادامه داد: به لحاظ پوشش برف، وضعیت استان نسبت به سال گذشته به مراتب مساعدتر است.

به گزارش مهر، میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل در استان اصفهان ۱۹۷.۳۸ میلی‌متر و در کشور ۲۴۰ میلی‌متر است و سال زراعی از اول مهر هر سال شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه دارد.

اسفندِ کم بارش و گرم

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان در اسفندماه، خاطرنشان کرد: تا یک هفته مانده به پایان سال ۱۴۰۴، بارش در اغلب مناطق استان کمتر از نرمال یا حتی بی‌بارش خواهد بود اما در هفته‌های پایانی سال جاری و هفته نخست سال ۱۴۰۵، شرایط بارشی به حالت نرمال و طبیعی منطقه بازمی‌گردد.

حاجی بابایی با بیان اینکه دمای هوا تا هفته‌های پایانی سال افزایش قابل توجهی خواهد داشت، افزود: در مناطق شمالی استان، به‌صورت کوتاه‌مدت، ممکن است افزایش دما حتی تا پنج درجه سانتی‌گراد بالاتر از نرمال برسد.

تنش‌آبی اصفهان برطرف نشده است

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان تصریح کرد: در مجموع، بارش‌های رخ‌داده از ابتدای سال زراعی تاکنون نسبت به سال گذشته شرایط مساعدتری ایجاد کرده و تا حدی از تنش شدید آبی استان کاسته است اما این تنش به هیچ عنوان برطرف نشده و خشکسالی هیدرولوژیک در منابع آبی زیرزمینی و سطحی همچنان در استان ادامه دارد.

بارش‌های بهار ۱۴۰۵ نرمال خواهد بود

حاجی بابایی اظهار کرد: در پیش‌بینی فصلی نیز انتظار می‌رود از نیمه اسفندماه (۱۵ اسفند) تا پایان بهار ۱۴۰۵، بارش‌ها در بیشتر مناطق استان در شرایط نرمال یا طبیعی باشد و دما نیز در سطح نرمال قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بهار امسال احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا وجود دارد؟ گفت: هنوز برای پیش‌بینی دقیق چنین مواردی زود است. باید دو تا سه هفته دیگر صبر کنیم تا الگوهای جدید هواشناسی مشخص شوند.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: آنچه اکنون می‌توان گفت این است که بارش‌های رگباری بهاری استان در شرایط نرمال منطقه‌ای خواهد بود اما جزئیات دقیق‌تر را هفته‌های پایانی سال اعلام خواهیم کرد.