سهم ۶۰ درصدی قاچاق از بازار پوشاک؛ هشدار نسبت به پیامدهای بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گرجی، دبیر کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز در نشست خبری گفت: صنعت پوشاک یکی از صنایع دارای مزیت‌های ویژه برای کشور است. امروز وقتی از صنعت پوشاک سخن می‌گوئیم، درباره صنعتی صحبت می‌کنیم که حداقل یک میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و حدود ۱۱ درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این صنعت با حداقل هزینه‌ها قابلیت ایجاد اشتغال پایدار دارد؛ به‌طوری‌که با سرمایه‌ای در حدود ۲۰۰ میلیون تومان و تأمین تجهیزات ساده‌ای مانند چرخ خیاطی می‌توان یک شغل پایدار صنعتی ایجاد کرد. صنعت پوشاک نقش مهمی در محرومیت‌زدایی دارد و در بسیاری از مناطق کم‌برخوردار، به‌عنوان صنعت اول، به کمک خانواده‌ها و جوامع محلی آمده است.

دبیر کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد ادامه داد: پوشاک صنعتی اجتماع‌ساز است؛ در بسیاری از خطوط تولید، زنان سرپرست خانوار مشغول به کار هستند و حتی در مواردی مدیریت کامل کارگاه‌ها را بر عهده دارند. این صنعت هم‌زمان هویت‌ساز نیز هست، چراکه بخش قابل‌توجهی از هویت فرهنگی کشور از طریق پوشاک منتقل شده و از نسلی به نسل دیگر به ارث می‌رسد.

گرجی تصریح کرد: کمتر صنعتی را می‌توان یافت که این مجموعه از مزیت‌ها را به‌صورت هم‌زمان داشته باشد. خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه نیز صنعت پوشاک به‌عنوان یکی از زنجیره‌های ارزش مهم کشور مورد توجه قرار گرفته و توسط نظام اجرایی به رسمیت شناخته شده است. صنعت پوشاک صنعتی است که از رانت انرژی بهره‌ای نمی‌برد، مصرف انرژی بالایی ندارد، آسیب‌های محیط‌زیستی ایجاد نمی‌کند، در انحصار نیست و متکی به منابع نفتی و بین‌نسلی کشور هم نیست. مهم‌تر از همه، این صنعت کاملاً مردمی است؛ سرمایه‌گذاری، مدیریت و راهبری آن به‌طور کامل توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

«پوشاک استوک» به هیچ‌وجه کالای دست‌دوم محسوب نمی‌شود

دبیر کارگروه پوشاک و مد، با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره پوشاک استوک گفت: بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان ایرانی اساساً تمایلی به استفاده از پوشاک دست‌دوم ندارند، اما باید تأکید کرد که «پوشاک استوک» به هیچ‌وجه کالای دست‌دوم محسوب نمی‌شود.

وی توضیح داد: پوشاک استوک محصولاتی هستند که توسط مجموعه‌های بزرگ تولید انبوه، عمدتاً در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، تولید می‌شوند. این تولیدکنندگان معمولاً تیراژ بالایی را برای برندهای بین‌المللی تولید می‌کنند و بخشی از این تولید به عنوان مازاد یا ضمانت سفارش باقی می‌ماند. این کالاها نو هستند، مصرف نشده‌اند و صرفاً به بازار اصلی برند عرضه نشده‌اند.

گرجی با اشاره به وضعیت بازار ایران افزود: حتی در سال‌هایی که در دفتر صنایع پوشاک فعالیت داشتیم، موضوع ورود پوشاک استوک بیشتر به اقتصاد برخی شهرهای مرزی محدود می‌شد و هیچ‌گاه سهم قابل توجهی از بازار مصرف پوشاک کشور را به خود اختصاص نداده است.

دبیر کارگروه پوشاک و مد در ادامه به موضوع قیمت پوشاک پرداخت و گفت: آنچه بیش از جنس، دوخت و هزینه تولید بر قیمت نهایی پوشاک اثر می‌گذارد، شبکه توزیع و عرضه است. بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های بالای اجاره، شارژ و نگهداری فروشگاه‌ها، به‌ویژه در مراکز خرید بزرگ و مال‌هاست.

وی تأکید کرد: قیمت تمام‌شده پوشاک تولید داخل، از منظر تولیدکننده، در بسیاری از موارد حتی در مقایسه با کشورهای منطقه نیز رقابتی و مناسب است، اما زمانی که محصول وارد شبکه توزیع می‌شود، هزینه‌های جانبی به شکل قابل توجهی به قیمت نهایی اضافه می‌شود که بررسی و پاسخگویی در این زمینه بر عهده متولیان امر است.

گرجی درباره فروش قسطی پوشاک اظهار کرد: با توجه به شکل‌گیری نظام پرداخت اعتباری در کشور و استقبال مصرف‌کنندگان از این شیوه خرید، فروش قسطی پوشاک ایرادی ندارد. امروز نظام خرید اعتباری در کشور پذیرفته شده و می‌تواند به تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا کمک کند.

سهم ۶۰ درصدی قاچاق از بازار پوشاک کشور

همچنین مجید افتخاری عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران در این نشست اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد از بازار پوشاک کشور در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد؛ کالاهایی که عمدتاً به‌صورت استوک و فاقد حداقل استانداردهای کیفی وارد بازار می‌شوند. همچنین برآوردها نیز حجم قاچاق را بین یک تا ۳ میلیارد دلار نشان می‌دهد.

به گفته او، پوشاک قاچاق بدون پرداخت هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، بیمه و الزامات استانداردسازی وارد بازار می‌شود و همین مسئله باعث شده تولیدکنندگان داخلی توان رقابت عادلانه را از دست بدهند.

وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود: ادامه روند فعلی، فعالان صنعت پوشاک را در برابر دو راهی دشواری قرار داده است؛ یا پذیرش زیان و سکوت در برابر شرایط موجود، یا اعلام ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی به‌منظور حفظ سرمایه باقی‌مانده.

افتخاری مسئولیت اصلی ساماندهی قاچاق را بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: متأسفانه در موارد متعددی شاهد بازگشت کالاهای ضبط‌شده به بازار هستیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد قاچاقچیان با شناسایی خلأهای قانونی، روش‌های خود را تطبیق داده‌اند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات، بازار را اشباع می‌کنند و در کنار آن، واردات بی‌ضابطه از مسیرهایی مانند ته‌لنجی نیز ضربه جدی به صنعت وارد کرده است. نباید منافع محدود این مسیرها، کل اشتغال صنعت پوشاک کشور را تهدید کند و لازم است سیاست‌گذاری دقیق‌تری در این حوزه انجام شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با هشدار نسبت به پیامدهای بهداشتی قاچاق پوشاک اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این کالاها از کشورهایی نظیر پاکستان و بنگلادش و بدون رعایت استانداردهای سلامت وارد می‌شود که می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطره مواجه کند.

عملکرد منفعلانه ستاد مبارزه با قاچاق

وی یادآور شد: در شرایط جنگ تحمیلی باید مراقب ورود کالای قاچاق به کشور باشیم. متأسفانه بسیاری از فعالان این حوزه به دلیل قاچاق گسترده، فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند. ستاد مبارزه با قاچاق عملکردی منفعلانه داشته و متولی این حوزه عملاً ترک فعل کرده است.

افتخاری با انتقاد از نبود حمایت‌های مؤثر دولتی گفت: با وجود خسارت‌های گسترده‌ای که تولیدکنندگان در اثر شوک‌های اقتصادی و نوسانات شدید ارزی متحمل شده‌اند، تاکنون بسته حمایتی مشخص، هدفمند و کارآمدی ارائه نشده و چشم‌انداز روشنی نیز برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی کشور وجود ندارد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک نیازمند اعتماد به حمایت‌های پایدار دولت است؛ اعتمادی که در شرایط کنونی به‌شدت تضعیف شده است. فعالان این حوزه انتظار دارند دولت اولویت‌های خود را به‌صورت شفاف در زمینه اشتغال پایدار، توسعه برندهای ملی و گسترش بازارهای صادراتی با ارائه مشوق‌های واقعی و تضمین بازگشت ارز مشخص کند.

افتخاری با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی منطقه‌ای افزود: با وجود چالش‌های داخلی، فرصت‌های صادراتی در بازارهای پیرامونی همچنان وجود دارد. تعاملات تجاری با کشورهایی نظیر روسیه و عراق نشان‌دهنده تقاضای بالفعل برای پوشاک ایرانی است که در صورت رفع موانع لجستیکی و حمایت دولت، می‌تواند بخشی از فشار تولید داخلی را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: صنعت پوشاک کشور نیازمند رویکردی راهبردی، خروج از وضعیت مقابله صرف با قاچاق، حمایت عملیاتی و ایجاد فضای رقابتی منصفانه است.

افتخاری با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت در سال‌های گذشته گفت: در سنوات قبل، حامل‌های انرژی یکی از مزیت‌های صنعت پوشاک بود، اما امروز همین موضوع به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. تحریم‌ها دست‌وپای این صنعت را بسته، اما تولیدکنندگان با وجود همه مشکلات همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

او افزود: صنعت پوشاک ظرفیت‌های بالایی دارد و اگر به‌درستی از آن استفاده شود، می‌توان چشم‌انداز مثبتی ترسیم کرد. اما در حوزه حامل‌های انرژی، امسال با قطعی‌های گسترده برق مواجه بودیم؛ به‌طوری‌که برخی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی روزانه ۴ تا ۶ ساعت برق نداشتند.

گفتنی است، نمایشگاه مد و پوشاک ۱۲ تا ۱۵ دی ماه با حضور ۱۰۰ شرکت داخلی در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.