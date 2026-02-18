به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، حسینیه سیدالشهدا(ع) قم اقدام به برگزاری مراسم جزءخوانی قرآن کریم همراه با برنامههای فرهنگی کرده است.
این مراسم هر شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا از ساعت ۲۰:۳۰ در این حسینیه برگزار میشود و شامل برنامههایی از قبیل سخنرانی، برگزاری مسابقات فرهنگی و مهد قرآنی ویژه کودکان خواهد بود.
حسینیه سیدالشهدا(ع) در خیابان شهید دل آذر، کوچه ۲۵، پلاک ۲۷، موقوفه مرحوم ناصر دیوان واقع شده است و عموم شهروندان میتوانند در این محفل نورانی شرکت کنند.
یادآور میشود، علاقهمندان به آشنایی و انس بیشتر با کلام وحی میتوانند در برنامه روزانه آموزش و جزءخوانی قرآن کریم نیز حضور یابند. این جلسات هر روز از ساعت ۱۶:۳۰ در جوار مزار شهید گمنام مشق عشق، واقع در خیابان شهید دل آذر، بوستان شهدای آذر برگزار میشود.
