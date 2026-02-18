شورای شهر پرند رشد ۳۰ درصدی بودجه سال آینده را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری پرند با اعتبار ۲۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال و رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال جاری، با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه شورا، بیش از ۶۷ درصد این بودجه به پروژههای عمرانی اختصاص یافته است، موضوعی که نشاندهنده تمرکز مدیریت شهری بر توسعه زیرساختها، تسریع اجرای طرحهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در سال آینده است.
مدیریت شهری پرند اعلام کرده است که با برنامهریزی مالی هدفمند و مدیریت بهینه منابع، اجرای پروژههای اولویتدار عمرانی در سال ۱۴۰۵ با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال خواهد شد.
اعضای شورای شهر پرند تأکید کردند که این بودجه علاوه بر توسعه فیزیکی شهر، در حوزه خدمات شهری و بهبود رفاه شهروندان نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا رشد متوازن و پایدار شهر در دستور کار قرار گیرد.
