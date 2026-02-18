چرا شورای شهر تهران پیشنهاد اختصاص بودجه شرایط اضطراری را تصویب نکرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران در ادامه جلسات اخیر در این زمینه، ۲۸ بهمن ماه در صحن علنی شورای شهر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در این جلسه به موضوع تاب‌آوری تهران در زمان بحران به‌ویژه اختصاص بودجه شهرداری در سال۱۴۰۵ «برای شرایط اضطراری» پرداخته شد.

در همین راستا برخی اعضای شورای شهر پیشنهاد افزایش ۵ همتی سقف بودجه برای آمادگی در برابر شرایط جنگی و افزایش تاب‌آوری شهری را دادند. از جمله این افراد پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر و حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران بودند که آقامیری در این زمینه بیان داشت: این بودجه شامل مواردی همچون ساخت پناهگاه‌ها و سایر موارد ضروری است که در دستورالعمل پیش‌بینی می شود و بخش دیگری از آن نیز به جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و اغتشاشات داخلی اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری برای مدیریت شرایط جنگی و تأمین امنیت شهروندان اجتناب‌ناپذیر است.

همچنین میثم مظفر با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: ما حتماً باید به لحاظ تدابیر برنامه و بودجه، این اقتضائات را در نظر بگیریم. امسال کشور با جنگی مواجه بوده و این امکان وجود دارد که هر لحظه چنین اتفاقی رخ دهد.

وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از به‌هم‌ریختگی نظام برنامه و بودجه، پیشنهاد داد: مبلغ ۵ همت را برای مواجهه با شرایط جنگی و افزایش تاب‌آوری و کیفیت معیشت شهروندان به سقف بودجه اضافه کنیم.

مظفر با اشاره به کندی فرآیندهای بوروکراتیک در شرایط بحرانی، تصریح کرد: اگر قرار باشد در شرایط جنگی، شهرداری تازه لایحه بدهد، عملیاتی نمی‌شود. این حوادث مستحدثه است. بنابراین پیشنهاد بنده این است که این پنج همت به سقف بودجه اضافه شود.

احمد صادقی نیز با اشاره به سابقه پیش‌بینی بودجه بحران در شهرداری، گفت: آن ۴ درصدی که بیست سال است در بودجه شهرداری تهران پیش‌بینی شده، اختیاری برای زمان وقوع بحران است. اما برای آمادگی جهت جنگ، نیازمند بودجه‌ای جداگانه هستیم.

مهدی پیرهادی نیز با تأکید بر ضرورت وجود مصوبه‌ای از پیش تعیین‌شده، خاطرنشان کرد:اگر جنگ شدید باشد، برای افزایش تاب‌آوری، کیفیت معیشت مردم، سلامت و کنترل تنش‌ها، ضرورت دارد که یک مصوبه از پیش داشته باشیم. تا اگر امکان تشکیل جلسه هم نبود، بتوانند سریعاً در این محورها اقدام کنند.

مهدی بابایی به عنوان موافق افزایش سقف بودجه نیز در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر هراس‌افکنی، گفت: کسی که کمربند ایمنی خود را می‌بندد، به استقبال تصادف نمی‌رود؛ بلکه حالتی را برای خود ایجاد می‌کند که در صورت وقوع حادثه، ایمن باشد.

اما این موضوع مخالفانی هم به همراه داشت. از جمله تشکری هاشمی که در صحن شورا با پیشنهاد تمرکز بر انعطاف‌پذیری بودجه در زمان بحران، تصریح کرد: اگر روزی ضرورت ایجاب کرد، می‌توانیم اولویت‌ها را تغییر دهیم. دیگر به فکر ساخت پارکینگ نخواهیم بود؛ همان فضا را به پناهگاه تبدیل می‌کنیم، برنامه‌ها را اصلاح و ردیف‌های بودجه را جابه‌جا می‌کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم از کارهای سمبلیک و به‌زعم بنده نمایشی، صرف‌نظر شود.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با افزایش سقف بودجه مخالفت کرد. او استدلال کرد که بودجه‌ریزی باید مبتنی بر برنامه مشخص باشد و اضافه کردن منابع بدون تعیین دقیق نحوه هزینه‌کرد، منطقی نیست. به گفته وی، شورا پیش‌تر نیز درباره افزایش منابع در برخی حوزه‌ها مانند آب، مذاکرات طولانی انجام داده و اضافه کردن پنج همت دیگر بدون طرح مشخص، با اصول بودجه‌ریزی سازگار نیست.

مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران هم ضمن انتقاد از در نظر گرفتن تبصره ۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده شهرداری تهران به عنوان «بودجه جنگی» گفت: نمی‌توان پذیرفت که اختیار منابعی در این سطح،به شهرداری واگذار شود تا هرگونه که تشخیص داد، هزینه کند.

یکی دیگر از مخالفان این موضوع نیز در صحن شورای شهر گفت: بررسی معیشت مردم ارتباطی با شهرداری و شورای شهر ندارد مگر ما دولت هستیم که بخواهیم این موضوع را در بودجه لحاظ کنیم.

در نهایت پیشنهاد افزایش ۵ همتی سقف بودجه برای آمادگی در برابر شرایط جنگی و افزایش تاب‌آوری شهری در صحن شورای شهر رای نیاورد و این موضوع با اما و اگرهایی همراه شد.

این در حالی است که در جنگ ۱۲ روزه شهرداری اقدامات زیادی برای شهروندان تهران اعم از آسیب دیده و غیر آسیب دیده انجام داد که هر کدام علاوه بر رضایتمندی مردم از وقوع بحران هم پیشگیری کرد. از میادین میوه و تره بار که بدون وقفه به مردم خدمت رسانی کرد و فعال بود تا اسکان شهروندان در هتل و پرداخت های مختلف به آنان. شهرداری تهران یکی از دستگاه هایی بود که بخش های زیادی از آن هنگام جنگ ۱۲ روزه فعال بود و بدون وقفه خدمت رسانی به شهروندان را انجام داد.

جالب اینکه برخی از اعضای شورای شهر که در صحن اخیر این شورا مخالفت خود را با افزایش ۵ همتی سقف بودجه برای آمادگی در برابر شرایط جنگی و افزایش تاب‌آوری شهری بیان کردند و با رای منفی مانع از تصویب این بودجه شدند در جنگ ۱۲ روزه به عملکرد شهرداری انتقاد داشتند.

این در حالی است که شهرداری تهران در جنگ ۱۲ روزه تمام توان خود را برای مداوای زخم جنگ به کار گرفت .بخش‌های مختلف شهرداری، ازجمله خدمات شهری و آتش‌نشانی ۲۴ساعته در حال خدمت‌رسانی بودند.در روزهای ابتدایی جنگ، از آنجا که همزمان با تنش واردشده به سیستم، خروج اتباع(زباله گردها) از کشور هم اتفاق افتاد، شاهد افزایش ناگهانی ورودی پسماند به سایت آرادکوه بودیم. بنابراین روزهای ابتدایی میزان انتقال پسماند به آرادکوه از ۵۸۰۰ تن به ۶۳۰۰ تا ۷۵۰۰ تن افزایش داشت ولی در روزهای پایانی این میزان به حدود ۳۰۰۰ تن رسید.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران پس از جنگ ۱۲ روزه به سرعت توان خود را با ۵۶۰۰ نیروی آتش‌نشان بازیابی کرد. این سازمان با بالا بردن سطح آمادگی خود ، اقتدار آتش‌نشانی را نشان داد.منطقه۲ با ۶۲۵ ملک بیشترین آسیب را متحمل شد و پس از پایان جنگ و واگذاری مسئولیت بازسازی به شهرداری تهران، عملیات پایش و ارزیابی جامع آغاز و مراحل مختلف ساماندهی اجرایی شده است. همچنین برای خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه، خدمات مشاوره روانشناسی در نظر گرفته شد تا بتوانند پیامدهای روانی ناشی از جنگ را با کمترین میزان آسیب پشت سر بگذارند.

همه این موارد نمونه های از خدمات شهرداری در جنگ ۱۲ است که اهمیت اختصاص بودجه ویژه به این دستگاه را در شرایط جنگی و افزایش تاب‌آوری شهری نشان می دهد و موید این مساله است که باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد و چشم پوشی و سهل انگاری برخی از اعضای شورای شهر در این زمینه جای تامل دارد.

گفتنی است؛ محمد آخوندی، سید محمد آقامیری، مهدی بابایی، مهدی پیرهادی، پرویز سروری، احمد صادقی، سید احمد علوی، میثم مظفر، نرگس معدنی پور ، علیرضا نادعلی به اختصاص بودجه شهرداری در سال۱۴۰۵ «برای شرایط اضطراری» رای مثبت دادند.