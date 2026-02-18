  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

افتتاح طرح توسعه شرکت داروسازی بروجرد با حضور رئیس‌جمهور

بروجرد- طرح توسعه شرکت داروسازی شهرستان بروجرد، با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه شرکت داروسازی اکسیر در شهرستان بروجرد، امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان ملی و استانی به صورت آنلاین و برخط و از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

افزایش ظرفیت تولید در صنعت دارویی استان

بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: طرح توسعه شرکت داروسازی اکسیر با هدف افزایش ظرفیت تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعت داروسازی استان، در زمینه تولید انواع آمپول و ویال به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

سرمایه‌گذاری ارزی و تولید ۹ هزار واحد در ساعت

وی افزود: این طرح با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲.۵ میلیون یورو اجرا شده و ظرفیت تولید آن ۹ هزار آمپول و ویال در ساعت است که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین داروهای مورد نیاز کشور و ارتقای جایگاه صنعت دارویی استان لرستان داشته باشد.

اشتغال‌زایی و حمایت از تولید داخلی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تأکید بر آثار اقتصادی این پروژه تصریح کرد: با بهره‌برداری از طرح توسعه شرکت داروسازی اکسیر، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر فراهم شده و این اقدام در راستای توسعه اشتغال پایدار، حمایت از تولید داخلی و تقویت صنایع دانش‌بنیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

توجه دولت به صنایع راهبردی

جعفری خاطرنشان کرد: افتتاح این طرح توسعه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به توسعه صنایع راهبردی به‌ویژه صنعت داروسازی است و این پروژه می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی، افزایش توان تولیدی کشور و کاهش وابستگی به واردات ایفا کند.

کد خبر 6752791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها