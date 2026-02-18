به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه شرکت داروسازی اکسیر در شهرستان بروجرد، امروز چهارشنبه ۲۹ بهمنماه سال ۱۴۰۴ با حضور رئیسجمهور و جمعی از مسئولان ملی و استانی به صورت آنلاین و برخط و از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
افزایش ظرفیت تولید در صنعت دارویی استان
بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: طرح توسعه شرکت داروسازی اکسیر با هدف افزایش ظرفیت تولید و تقویت زیرساختهای صنعت داروسازی استان، در زمینه تولید انواع آمپول و ویال به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
سرمایهگذاری ارزی و تولید ۹ هزار واحد در ساعت
وی افزود: این طرح با سرمایهگذاری بالغ بر ۲.۵ میلیون یورو اجرا شده و ظرفیت تولید آن ۹ هزار آمپول و ویال در ساعت است که میتواند نقش مؤثری در تأمین داروهای مورد نیاز کشور و ارتقای جایگاه صنعت دارویی استان لرستان داشته باشد.
اشتغالزایی و حمایت از تولید داخلی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تأکید بر آثار اقتصادی این پروژه تصریح کرد: با بهرهبرداری از طرح توسعه شرکت داروسازی اکسیر، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۰ نفر فراهم شده و این اقدام در راستای توسعه اشتغال پایدار، حمایت از تولید داخلی و تقویت صنایع دانشبنیان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
توجه دولت به صنایع راهبردی
جعفری خاطرنشان کرد: افتتاح این طرح توسعهای با حضور رئیسجمهور، نشاندهنده توجه ویژه دولت به توسعه صنایع راهبردی بهویژه صنعت داروسازی است و این پروژه میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی، افزایش توان تولیدی کشور و کاهش وابستگی به واردات ایفا کند.
