نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، برای چهارشنبه افزایش موقت ابر و برای پنجشنبه آسمان صاف همراه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید بهویژه در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی پیشبینی میشود.
وی افزود: برای روز جمعه افزایش ابر، وزش باد لحظهای شدید و در ساعات ظهر تا اوایل شب در برخی مناطق خراسان شمالی بهویژه نیمه شرقی، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش باران و برف همراه با مه دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: برای اوایل هفته آینده، جو پایدار و آسمانی صاف در اغلب مناطق پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی بیان کرد: تا صبح جمعه روند افزایش نسبی دما را شاهد خواهیم بود اما از جمعه تا صبح شنبه با شمالی شدن جریانات و نفوذ هوای سرد، کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.
داداشی در پایان گفت: طی شبانهروز گذشته، شیروان با کمینه دمای صفر درجه سانتیگراد سردترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی بودند و کمینه و بیشینه دمای بجنورد نیز ۴ و ۲۰ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
