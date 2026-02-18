دمای هوا در خراسان جنوبی افزایشی می شود

سمیه لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده شرایط جوی در اغلب نقاط استان پایدار و یکنواخت پیش بینی میشود .
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: دمای هوا تا روز جمعه روند افزایشی خواهد داشت و در این بازه زمانی هوا گرمتر میشود.
لطفی افزود: فردا شب نیز افزایش ابر در استان قابل پیش بینی است.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با ۱ درجه سردترین و طبس با ۲۵ درجه بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۴ و ۲۰ درجه ثبت شد.
