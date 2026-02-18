وزش باد و غبار رقیق، پدیده غالب هوای کرمانشاه است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی و تحلیل آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی، امروز (چهارشنبه) و فردا گذر موجی کم رطوبت از جو منطقه، در بعضی ساعات سبب وزش باد و افزایش ابر در سطح استان کرمانشاه میشود.
وی افزود: پیامد این موج ناپایدار، در برخی ساعات بهویژه در نواحی شمالی استان، میتواند به شکل رگبارهای موقت و پراکنده خود را نشان دهد که از نظر زمانی و مکانی محدود بوده و شدت قابلتوجهی نخواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به اثرات جانبی وزش باد تصریح کرد: وزش باد، بهخصوص در ساعاتی از امروز، این احتمال را ایجاد میکند که جو نواحی مرزی استان بهصورت غبارآلودِ رقیق درآید، هرچند این پدیده ماندگار نخواهد بود و بهتدریج از شدت آن کاسته میشود.
زورآوند با بیان اینکه از روز جمعه تا یکشنبه شرایط جوی پایدار خواهد شد، گفت: با استقرار الگوی پایداری در جو منطقه، طی این بازه زمانی پدیده جوی قابل ذکری برای استان پیشبینی نمیشود و وضعیت هوا در اغلب نقاط آرام و نسبتاً یکنواخت خواهد بود.
وی در ادامه درباره تغییرات دمایی استان نیز توضیح داد: دمای هوا از امروز تا روز جمعه در اغلب نقاط استان بهطور نسبی کاهش مییابد و سپس در روزهای شنبه و یکشنبه، افزایش مختصر و تدریجی دما مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان توصیه کرد: شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق مرزی و شمالی استان، با توجه به احتمال وزش باد، غبار رقیق و رگبارهای پراکنده، اطلاعیهها و هشدارهای بعدی هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.
