به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح چهارشنبه در نشست با فرمانداران استان، با تشریح راهبردها و محورهای اصلی مدیریت اصفهان اظهار کرد: راهبرد کلان استان، تقویت اعتماد عمومی از مسیر حکمرانی پاسخگو و حضور میدانی مدیران در کنار مردم است و همه دستگاهها باید در این مسیر نقشآفرینی فعال داشته باشند.
وی تکریم عملی مردم در همه سطوح اداری، اجرای جدی نهضت پاسخگویی، تعیین زمان مشخص برای پاسخ به مطالبات، حضور مستمر فرمانداران در میان اقشار مختلف، تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام و تکمیل طرحهای امیدآفرین را از مهمترین الزامات این راهبرد عنوان کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر با گروههای مرجع افزود: گفتوگو با نوجوانان، جوانان، بانوان، نخبگان و فعالان اجتماعی باید به یک رویه دائمی در مدیریت شهرستانها تبدیل شود تا تصمیمسازیها مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد.
رمضان؛ صیانت از معنویت در کنار آرامش بازار
جمالینژاد با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، راهبرد این ایام را صیانت از معنویت عمومی همراه با ثبات و آرامش بازار دانست و گفت: برگزاری منظم و باشکوه مراسم مذهبی بهویژه لیالی قدر، تأمین امنیت مساجد و تکایا، رصد مستمر بازار، تأمین کالاهای اساسی و برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی باید با هماهنگی کامل دستگاههای نظارتی دنبال شود.
نوروز ایمن و پرنشاط؛ مطالبه جدی مدیریت استان
وی در ادامه با اشاره به در پیشبودن نوروز، راهبرد استان را «نوروز ایمن، منظم و پرنشاط» عنوان کرد و افزود: آمادگی کامل ستادهای تسهیلات سفر، رونق گردشگری شهرستانها، پیشگیری از تصادفات و سرقتها، تأمین امنیت عمومی و مدیریت بازار شب عید از جمله اولویتهای اساسی این ایام است.
استاندار اصفهان همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای گردشگری، معرفی جاذبهها در فضای مجازی و حمایت عملی از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری تأکید کرد.
انتخابات؛ محور راهبردی شهرستانها
جمالینژاد انتخابات را موضوعی راهبردی دانست و گفت: راهبرد استان، انتخابات پرشور، سالم، امن و رقابتی است و آمادهسازی زیرساختهای اجرایی، برنامهریزی برای مشارکت حداکثری، ثبتنام گسترده داوطلبان شوراهای روستا، رسیدن به حد نصاب و صیانت از سلامت و امنیت انتخابات باید با دقت دنبال شود.
از تصمیم تا نتیجه؛ مطالبه پروژههای پیشران
وی «تبدیل تصمیم به اقدام و اقدام به نتیجه» را راهبرد پروژههای پیشران استان عنوان کرد و افزود: پیگیری زمانبندیشده مصوبات سفرهای شهرستانی، ارائه گزارش ماهانه پیشرفت طرحها، اجرای نهضت ملی مسکن، توسعه نیروگاههای خورشیدی، پروژههای اقتصادی و کارآفرینی، جذب سرمایهگذاری و اجرای رویکرد محلهمحوری باید در دستور کار فرمانداران باشد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه مدرسه کانون اصلی سرمایه انسانی استان است، گفت: فعالسازی شورای آموزشوپرورش شهرستانها، حضور میدانی فرمانداران در مدارس، گفتوگو با دانشآموزان، رصد مسائل تربیتی و آسیبهای اجتماعی، توسعه فضاهای آموزشی و توجه ویژه به عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار ضروری است.
روایت خدمات؛ مکمل امنیت و حکمرانی
جمالینژاد «مدیریت هماهنگ، پیشدستانه و روایتگر خدمات» را راهبرد حوزه حکمرانی و امنیت دانست و افزود: برگزاری منظم شورای تأمین، مدیریت بحران، تعامل سازنده با اعضای شورای تأمین، تقویت روابط عمومیها و اطلاعرسانی هوشمندانه خدمات انجامشده، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی و مشارکت مردم دارد.
وی تأکید کرد: کاهش نارضایتیها مستقیماً بر افزایش مشارکت عمومی اثرگذار است و حضور فعال فرمانداران و مدیران در میان مردم، نظارت بر عملکرد ادارات، کنترل بازار و حمایت از تولید باید با جدیت دنبال شود.
روستا؛ حلقه ماندگاری جمعیت
استاندار اصفهان رسیدگی به امور روستاها را عامل مهم ماندگاری جمعیت دانست و گفت: حمایت از صنایع کوچک روستایی، حل مشکلات مسکن با همکاری بنیاد مسکن، بازدیدهای میدانی منظم و نظارت بر پیشرفت طرحها باید در اولویت فرمانداران باشد.
وی با تأکید بر لزوم برنامهریزی برای سال ۱۴۰۵ افزود: ادارات شهرستانی موظف به ارائه برنامههای عملیاتی هستند، ارزیابی عملکرد مدیران با جدیت انجام میشود و تعامل مستمر با نمایندگان مجلس، مدیران کل و سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری اعتبارات عمرانی و بخشی ضروری است.
