به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر چهارشنبه در جمع دانشجویان و دانشگاهیان استان به مناسبت هفته پژوهش، با تأکید بر ارتقای نقش دانشگاه‌ها در حکمرانی علمی، اظهار کرد: هفته پژوهش تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه آینه‌ای است که جامعه دانشگاهی در آن، مسئولیت تاریخی خود را بازمی‌بیند.

وی با قدردانی از مدیران علمی و اجرایی، استادان، پژوهشگران، دانشجویان، دبیرخانه‌ها و مجموعه‌های برگزارکننده هفته پژوهش، افزود: تلاش جمعی دانشگاهیان، این هفته را به فرصتی برای تأمل، گفت‌وگو و بازاندیشی در نقش واقعی دانشگاه در جامعه تبدیل کرده است.

استاندار اصفهان با اشاره به موقعیت تاریخی امروز کشور تصریح کرد: ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که مسائل پیچیده‌تر از گذشته شده‌اند، راه‌حل‌ها دیگر تک‌بعدی نیستند و تصمیم‌ها پیامدهای بلندمدت تمدنی دارند. در چنین شرایطی، اصفهان تنها یک استان نیست، بلکه نماد تلاقی تاریخ، صنعت، فرهنگ، جمعیت و چالش‌های نوین ایران به‌شمار می‌رود و این وضعیت، انتظار تازه‌ای را از دانشگاه‌ها ایجاد کرده است.

جمالی‌نژاد با تشریح مدل «دانشگاهِ معمار آینده» گفت: دانشگاه صرفاً محل آموزش و پژوهش نیست، بلکه نهادی تمدن‌ساز، تولیدکننده معنا، افق و عقلانیت جمعی است و تمدن‌ها زمانی اوج می‌گیرند که دانشگاه‌هایشان الهام‌بخش باشند، نه صرفاً پاسخ‌گو به آئین‌نامه‌ها.

وی پژوهش را تعهدی اجتماعی دانست و افزود: پژوهش، پاسخ نخبگان به پرسش‌های زمانه است و اگر نسبت به رنج مردم، زیست آینده و امنیت سرزمین بی‌اعتنا باشد، ناقص خواهد بود؛ علمِ دقیق اما بی‌مسئولیت، تنها دانش انباشته است و به دانایی راه‌گشا منجر نمی‌شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در حکمرانی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها نباید در حاشیه تصمیم‌سازی بمانند، بلکه باید در متن طراحی آینده استان حضور فعال داشته باشند و در حوزه‌هایی همچون آب، انرژی، آلودگی، صنعت، جمعیت و کیفیت زندگی، شریک تصمیم‌سازی باشند، نه ناظر بیرونی.

وی پژوهشگران را «وجدان بیدار جامعه» توصیف کرد و گفت: پژوهشگر فقط تحلیل‌گر نیست، بلکه دیده‌بان آینده و هشداردهنده پیش از بحران است و استان اصفهان به پژوهشگرانی نیاز دارد که مسئولیت‌پذیر بوده و علم را با دغدغه‌های اجتماعی پیوند بزنند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: اگر پیوند دانشگاه و حکمرانی در اصفهان به‌صورت نهادمند شکل بگیرد، این استان می‌تواند به الگویی ملی در اداره علمی کشور تبدیل شود و نشان دهد که مسائل بزرگ با عقل جمعی دانشگاهی قابل حل است.

وی با تأکید بر نقش تاریخی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌های اصفهان نباید صرفاً افتخار گذشته باشند، بلکه باید معمار آینده ایران شوند؛ نه در حاشیه توسعه و نه در ویترین افتخارات، بلکه در متن ساخت فردای این سرزمین.

استاندار اصفهان افزود: دانشگاه، اگر در زمانه خود نقش‌آفرین نباشد، در تاریخ، فقط نامی از آن باقی می‌ماند.

استاندار اصفهان در ادامه مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها و ابتکارات پژوهشی را برای ارتقای نقش دانشگاه‌ها در توسعه استان ارائه کرد.

وی گفت: در حوزه جهت‌گیری‌های کلان پژوهشی تلفیق میراث تاریخی اصفهان با فناوری‌های نوین، اولویت‌دهی به پژوهش‌های حل‌مسأله‌محور مرتبط با چالش‌های استان و ایجاد پل ارتباطی مستمر میان دانشگاه، صنعت و حکمرانی محلی امری ضروری است.

جمالی نژاد پیشنهاداتش در بخش ابتکارات عملیاتی را نیز اجرای طرح «هر پایان‌نامه، یک دستاورد کاربردی» با حمایت استان، ایجاد شتاب‌دهنده پژوهش‌های اصفهان‌شناسی با تأمین مالی مشترک و راه‌اندازی بانک مسائل پژوهشی استان در حوزه‌های محیط زیست، گردشگری و صنایع خلاق اعلام کرد.

وی تشکیل باشگاه پژوهشگران اصفهان با میزبانی استانداری، انعقاد تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه بین دانشگاه، صنعت و استانداری و برگزاری بازدیدهای میدانی منظم از مراکز تولیدی و چالش‌های شهری را از پیشنهادات در حوزه تعامل‌های سازنده دانست.

استاندار اصفهان در بخش حمایت‌های تشویقی نیز ابراز کرد: اعطای جایزه سالانه پژوهش کاربردی استان، ارائه تسهیلات ویژه برای ثبت اختراعات و تجاری‌سازی یافته‌ها و حمایت از چاپ مقالات بین‌المللی با موضوعات مرتبط با پیشرفت استان نیز از جمله پیشنهادات در این بخش است.

وی در حوزه زیرساخت‌های پژوهشی نیز ایجاد شبکه آزمایشگاه‌های اشتراکی، راه‌اندازی مرکز داده‌های پژوهشی استان و تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع آرشیوی و میراثی اصفهان را پیشنهاد کرد.

جمالی نژاد ابراز کرد: تشکیل کمیته مشترک پیگیری پژوهش‌های مصوب با حضور نمایندگان دانشگاه و استانداری، استقرار نظام پایش و ارزیابی اثرات پژوهشی و گزارش‌دهی منظم دستاوردها به جامعه دانشگاهی و عموم مردم نیز در خصوص ساماندهی پژوهش‌ها در استان اصفهان مورد توجه باشد.