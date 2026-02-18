به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «یک روایت معتبر درباره قیام ۲۹ بهمن تبریز» از آثار منتشرشده بهنشر وابسته به آستان قدس رضوی است که به بازخوانی چرایی و چگونگی قیام خونین مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶ میپردازد؛ قیامی که نقش مهمی در پیوند خیزش ۱۹ دی قم با حرکتهای انقلابی بعدی در سراسر کشور داشت.
قیامی که زنجیره اعتراضات مردمی را کامل کرد
در این اثر، قیام ۲۹ بهمن تبریز بهعنوان نخستین حلقه از زنجیرهای معرفی میشود که پس از واقعه ۱۹ دی قم، موجی از اعتراضات مردمی را علیه رژیم پهلوی در شهرهای مختلف کشور رقم زد و مسیر نهضت اسلامی را تا پیروزی انقلاب هموار ساخت. مردم تبریز در چهلم شهدای قم، حماسهای آفریدند که در تاریخ مبارزات مردمی ایران ماندگار شد.
کتاب «یک روایت معتبر درباره قیام ۲۹ بهمن تبریز» از مجموعه «یک روایت معتبر» و به قلم علی موسوی، با تکیه بر اسناد و روایتهای تاریخی، به بررسی زمینههای شکلگیری قیام، روند حوادث روز ۲۹ بهمن و پیامدهای آن میپردازد. در این روایت، نقش قیام ۱۹ دی مردم قم، مراسم چهلم شهدا و سخنرانی حضرت امام خمینی(ره) در نجف اشرف بهعنوان عوامل اثرگذار این خیزش مردمی مورد توجه قرار گرفته است.
تبریز؛ روایت یک شهر در التهاب
در بخشهایی از کتاب، صحنههای ورود نیروهای نظامی، استقرار تانکها و نفربرها در مراکز حساس شهر و ادامه مقاومت مردم به تصویر کشیده شده و تبریز بهعنوان شهری درگیر سرکوب و ایستادگی مردمی روایت میشود.
«چند ساعت بعد تبریز به یک شهر جنگ زده تبدیل شده بود. خبر به محمدرضا شاه رسید و ساعت12:30 به دستور شاه، ارتش همراه با سه فروند هواپیمایC-130 وارد تبریز شد. نیروهای ویژه ارتش از پایگاههای ارتش در شهرهای مرند و مراغه با کامیونها و ریوها وارد شهر شدند و برای آنکه رعب بر دل مردم بیندازند، دو دستگاه تانک چیفتن، دو دستگاه نفربر و یک دستگاه تانک اسکرپین در مقابل استانداری و بانک ملی مرکزی مستقر کردند...»
این اثر همچنین شامل مجموعهای از تصاویر کمتر دیدهشده از تبریز در دهه ۵۰، راهپیمایی پزشکان و دانشجویان دانشگاههای تبریز در اعتراض به حمله مسلحانه به بیمارستان امام خمینی و تصاویر شهدای قیام خونین ۲۹ بهمن است.
کتاب «یک روایت معتبر درباره قیام ۲۹ بهمن تبریز» با طراحی جلد و گرافیک حمید قدسی در ۸۱ صفحه، قطع رقعی کوتاه و شمارگان یکهزار و ۵۰۰ نسخه منتشر شده که هم اکنون چاپ دوم آن با قیمت ۱۱۰ هزار تومان در دسترس علاقهمندان قرار دارد و بهعنوان منبعی مستند برای علاقهمندان تاریخ انقلاب اسلامی قابل استفاده است.
