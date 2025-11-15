خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان لرستان سال‌هاست با چالش‌های عمیق در حوزهٔ بهداشت و درمان دست‌وپنجه نرم می‌کند. یکی از اساسی‌ترین مشکلات در این عرصه، سرانه پایین تخت‌های بیمارستانی نسبت به جمعیت استان است که موجب شده تا دسترسی شهروندان به خدمات درمانی با محدودیت‌های جدی مواجه شود.

بر اساس آمارهای رسمی، لرستان در مقایسه با استانداردهای ملی و میانگین کشوری، با کمبود قابل‌توجهی در تعداد تخت‌های بیمارستانی روبرو است؛ موضوعی که نه‌تنها در شرایط عادی، بلکه به‌ویژه در مواقع بحرانی و شیوع بیماری‌ها، فشار مضاعفی را به‌نظام سلامت استان وارد می‌کند.

از سوی دیگر، حتی همین تعداد تخت موجود نیز غالباً در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فرسوده مستقر هستند. بسیاری از بیمارستان‌های لرستان قدمتی چندین دهه‌ای دارند و تجهیزات آن‌ها نه‌تنها از نظر فناوری از استانداردهای روز دنیا عقب‌مانده، بلکه در موارد متعددی، فرسودگی و استهلاک کالبدی ساختمان‌ها نیز به مشکلی مضاعف تبدیل شده است. این فرسودگی‌ها علاوه بر کاهش کیفیت ارائه خدمات درمانی، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ایمنی و سلامت بیماران و کادر درمان داشته باشد.

وعدهٔ افزایش ۱۱۰۰ تخت بیمارستانی با بهره‌برداری از سه بیمارستان در دست احداث، نویدی اساسی برای ارتقای شاخص سلامت در استان لرستان است.

معضلی به نام کمبود تخت و بیمارستان‌های فرسوده

جلال‌الدین امیری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شاخص تخت بیمارستانی در لرستان یک و چهاردهم به‌ازای هر هزار نفر است، این عدد با یک و هشت دهم کشوری فاصله دارد.

بعضی از تخت‌های بیمارستانی در استان خارج از استانداردها هستند وی با بیان اینکه در عین‌حال تخت‌های بیمارستانی در لرستان قدیمی هستند، عنوان کرد: بعضی از تخت‌های بیمارستانی در استان خارج از استانداردها هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه بیمارستان‌های استان نیز فرسوده هستند، افزود: همین هم باعث می‌شود که بیماران از استان خارج شوند.

وعده اضافه‌شدن ۱۱۰۰ تخت بیمارستانی

امیری با تأکید بر اینکه در لرستان سه پروژه بزرگ ساخت بیمارستان در دستور کار داریم، گفت: این پروژه‌ها شامل بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد، بیمارستان «گهر» دورود و «رازی» کوهدشت هستند.

وی بیان داشت: هر سه این پروژه‌های بیمارستانی در استان فعال هستند.

تعداد تخت‌های بیمارستانی استان ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه در بخش دولتی حدود دو هزار و ۴۰۰ تخت بیمارستانی داریم، عنوان کرد: با ساخت سه بیمارستان در دست‌ساخت بیش از هزار و ۱۰۰ تخت به مجموع تخت‌های بیمارستانی استان اضافه می‌شود.

امیری، تأکید کرد: با این اوصاف تعداد تخت‌های بیمارستانی استان ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

قرارگیری ۳ بیمارستان در بین پروژه‌های پیشران

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد ۱۴ سال است که شروع شده است، افزود: متأسفانه ما چه در بحث فضای فیزیکی درمانی و چه در بحث تجهیزات، با فرسودگی عجیبی مواجه هستیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: پروژه بیمارستانی «گهر» دورود نیز در سال ۱۳۹۷ شروع شده است و در سال ۱۴۰۶ باید به اتمام می‌رسید.

امیری، گفت: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این پروژه بیمارستانی ۴۰ درصد است.

وی با تأکید بر اینکه ۱۷ درصد از میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه بیمارستانی مربوط به شش ماه گذشته بوده است، عنوان کرد: هر سه پروژه بیمارستانی «نیایش» خرم‌آباد، «گهر» دورود و «رازی» کوهدشت جز پروژه‌های پیشران استان هستند.

اعتبار یک همتی برای ۳ بیمارستان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه با پیگیری‌های صورت‌گرفته از طریق وزارت بهداشت و همچنین سازمان مدیریت، بیشتر از یک‌همت یا هزار میلیارد تومان برای این سه بیمارستان اعتبار اخذ کرده‌ایم، گفت: این اعتبار به‌صورت اوراق و همچنین ماده ۳۷ است.

امیری با تأکید بر اینکه در حوزه تأمین مالی این سه بیمارستان اصلاً مشکلی نداریم، عنوان کرد: یک توقف در ادامه ساخت بیمارستان «نیایش» خرم‌آباد داشتیم که چالشی بود که با پیمانکار داشتیم.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته در حال حاضر ۳۰۰ نفر در این پروژه مشغول به کار هستند.

شرط پیشرفت ماهانه ۳ تا ۵ درصد برای پیمانکار

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه ما تزریق مالی به پروژه داشتیم، گفت: پرداخت‌های بعدی را منوط به این کرده‌ایم که تعداد افراد مشغول به کار در این پروژه به ۵۰۰ نفر برسد.

امیری با تأکید بر اینکه همچنین باید پروژه ماهانه ۲.۵ تا سه درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، بیان داشت: الان این پروژه بیمارستانی ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علی‌رغم تأخیرهای صورت‌گرفته، بیمارستان «رازی» کوهدشت در سال ۱۴۰۶ به اتمام می‌رسد وی با تأکید بر اینکه قرار بوده که این پروژه بیمارستانی در سال ۱۴۰۵ تکمیل شوند، عنوان کرد: اگر پیشرفت فیزیکی پروژه از ۶۸ درصد به ۸۰ درصد برسد، می‌توانیم و مقدمات آن را هم فراهم کرده‌ایم که چارت سازمانی آن را برای استخدام ایجاد کنیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به پروژه بیمارستانی «رازی» کوهدشت نیز، گفت: این پروژه بیمارستانی نیز در ۱۳۹۷ شروع شده است و قرار بوده که در ۱۴۰۶ به اتمام برسد.

امیری، تصریح کرد: علی‌رغم تأخیرهای صورت‌گرفته، این پروژه در سال ۱۴۰۶ به اتمام می‌رسد.

وعده تجهیز و تأمین نیروی انسانی بیمارستان‌ها

وی عنوان کرد: الان این پروژه بیمارستانی ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه ۱۷ درصد از مجموع پیشرفت فیزیکی این پروژه مربوط به شش‌ماهه گذشته است، افزود: برای این پروژه نیز این شرط را گذشته‌ایم که ماهانه بین سه تا پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد.

امیری با بیان اینکه امیدواریم در سال ۱۴۰۵، هم تجهیزات این بیمارستان‌ها و هم بحث نیروی انسانی آنها را تأمین کنیم، گفت: امیدواریم این سه پروژه در سقف زمانی خودشان، علی‌رغم تأخیرهای صورت‌گرفته به نتیجه برسند.