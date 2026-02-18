نشان شهر خلاق معماری کاشان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از نشان شهر خلاق معماری و بسته هدیه گردشگری نوروزی شهر کاشان ظهر چهارشنبه در خانه تاریخی طباطبایی‌ها برگزار شد.

در این مراسم، محمدعلی فرجی سرپرست مدیریت ارتباطات شهرداری کاشان با اشاره به جایگاه کاشان در عرصه معماری و هنر، اظهار کرد: از سال ۲۰۲۵ مفتخریم که کاشان به عنوان تنها شهر ایران عضو شبکه شهرهای خلاق معماری کشور شناخته شده است و این عنوان می‌تواند به تقویت برند فرهنگی و هنری شهر در سطح ملی و بین‌المللی منجر شود.

وی افزود: کاشان دارای ظرفیت‌های بی‌بدیل معماری است و هنرمندان و معماران این شهر توانسته‌اند امضایی تازه در سطح بین‌المللی تعریف کنند که امروز در قالب یک نشان معرفی می‌شود.

فرجی با تاکید بر نقش پیوند هنر و گردشگری، اظهار کرد: هر زمان گردشگری در کنار هنر و معماری قرار گیرد، زمینه توسعه پایدار گردشگری فراهم می‌شود و این ارتباط می‌تواند به نفع کاشان، استان اصفهان و ایران باشد.

کاشان در مسیر تثبیت برند معماری و گردشگری

در ادامه این مراسم، ابوالفضل ساروقیان شهردار کاشان با اشاره به آغاز فصل گردشگری در این شهر، اظهار کرد: با نزدیک شدن به نوروز و ورود به فصل پررونق سفر، مدیریت شهری کاشان گردشگری را یکی از محورهای اصلی توسعه شهر قرار داده و این موضوع با تاکید و حمایت شورای اسلامی شهر در برنامه‌های شهرداری دنبال می‌شود.

وی افزود: استاندار اصفهان نیز گردشگری را یکی از اصلی‌ترین محورهای توسعه استان معرفی کرده است و بر ضرورت رفع موانع و تقویت زیرساخت‌ها در این حوزه تاکید دارد.

شهردار کاشان با اشاره به برخی اقدامات شهرداری در مسیر توسعه گردشگری شهری، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مرتبط با توسعه شهری با رویکرد گردشگری در دستور کار قرار گرفته و از جمله آن می‌توان به ساماندهی و تکمیل محورهای شهری و مسیرهای پیاده‌راهی اشاره کرد که بخشی از آن تا پایان سال تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد.

آماده‌سازی شهر برای نوروز و ارتقای تجربه گردشگران

ساروقیان با بیان اینکه ورود به فصل گردشگری نیازمند آمادگی همه‌جانبه شهر است، اظهار کرد: مجموعه شهرداری کاشان در سال گذشته از نگاه شهروندان و گردشگران عملکرد قابل قبولی داشته و تلاش می‌شود امسال نیز با ارتقای سطح خدمات شهری، رضایت بیشتری برای شهروندان و مسافران نوروزی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و جهانی کاشان، اظهار کرد: وجود آثار ثبت جهانی و میراث ارزشمند معماری، مسئولیت مدیریت شهری را در حوزه نگهداری، معرفی و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های گردشگری دوچندان کرده است.

شهردار کاشان در پایان با قدردانی از حضور اصحاب رسانه، بر اهمیت انتقال ظرفیت‌ها و داشته‌های گردشگری کاشان به جامعه هدف تاکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری رسانه‌ها بتوانیم جایگاه کاشان را در سطح ملی و بین‌المللی بیش از پیش معرفی کنیم و زمینه افزایش ماندگاری گردشگران و توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم آوریم.

در پایان این مراسم، از نشان شهر خلاق معماری و بسته هدیه گردشگری نوروزی شهر کاشان رونمایی شد.