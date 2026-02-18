به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش «روش‌های نوین تأمین مالی» مسئله آب را مهم‌ترین موضوع توسعه استان دانست و اظهار کرد: قزوین تنها استانی است که منبع اصلی تأمین آب آن چاه‌ها هستند و این منابع نیز به شدت کاهش یافته‌اند.

وی با اشاره به حق‌آبه ۶۰ میلیون مترمکعبی استان از سد طالقان افزود: مشکل اصلی، تأمین اعتبار انتقال آب بود که بالغ بر ۱۶ همت منابع نیاز داشت. با استفاده از مدل‌های خلاقانه تأمین مالی و تغییر کاربری یک پروژه بزرگ گردشگری، این منابع تأمین و پروژه فعال شد.

استاندار قزوین تأکید کرد: اگر منتظر تخصیص‌های قطره‌چکانی اعتبارات دولتی می‌ماندیم، این پروژه هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شد و راه نجات توسعه استان، بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی است.

قزوین؛ استانی کوچک با ظرفیتی هم‌تراز ایران

نوذری با اشاره به ظرفیت‌های استان گفت: قزوین با وجود وسعت و جمعیتی کمتر از یک درصد کشور، ظرفیتی هم‌تراز ایران دارد و در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و میراث تاریخی از مزیت‌های بی‌بدیل برخوردار است.

وی با بیان اینکه ۱۱ درصد صنایع کشور در قزوین مستقر هستند، افزود: بیش از ۳۷۰۰ واحد صنعتی در استان فعالیت می‌کنند و حدود ۶۰ درصد شوینده‌های کشور در این استان تولید می‌شود. همچنین تنوع تولید ۱۲۷۰ نوع محصول صنعتی و کشاورزی، جایگاه ویژه‌ای به قزوین در اقتصاد ملی داده است.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی تصریح کرد: برای فعال‌سازی کامل این ظرفیت‌ها نمی‌توان تنها به اعتبارات دولتی تکیه کرد و باید با استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی، زمینه جهش اقتصادی استان را فراهم کنیم.