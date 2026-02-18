جبلی: هیچ اختلافی میان صدا و سیما و دولت وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی قطع سخنان رئیس جمهور پس از انتقاد از شبکه خبر و اینکه آیا اختلاف میان صدا و سیما و دولت وجود دارد، اظهار کرد: هیچ اختلافی میان صدا و سیما و دولت وجود ندارد. آن سخنرانی رئیس جمهور نیز که در خصوص پنلهای خورشیدی بود، هم پس از قطع موقت به صورت زنده بر روی آنتن پخش قرار گرفت.
جبلی ادامه داد: آن سخنرانی آقای پزشکیان دو یا سه بار پخش شد، در همان لحظهای که پخش قطع شد، آقای رئیسجمهور در حال بیان صحبت کوتاهی بودند؛ آن هم پس از ارائه گزارشهای مربوط به جلسهای که درباره انرژی خورشیدی تشکیل شده بود، همانجا ارتباط قطع شد. بعد از آن، صحبتهای ایشان چندین بار بهصورت مجدد پخش شد.
