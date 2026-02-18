به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا اعلام کرد: به منظور تأمین ایمنی تردد و کنترل حجم خودروها در محورهای شمالی، محدودیت‌های مقطعی و قطعی در برخی مسیرها اعمال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تردد کلیه موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ظهر روز چهارشنبه ۲۹ بهمن تا ساعت ۸:۰۰ صبح روز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ در محورهای جاده کرج-چالوس، جاده هراز، جاده فیروزکوه و محور تهران-سمنان-مشهد ممنوع است.

محدودیت‌های محور کرج – چالوس

وی با اشاره به وضعیت محور کرج_چالوس افزود: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است. همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک در روزهای چهارشنبه ۲۹ و پنجشنبه ۳۰ بهمن و شنبه ۲ اسفند، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت به تشخیص مأموران پلیس راه اجرا می‌شود.

به گفته سرهنگ قلی‌نیا، روز جمعه اول اسفند محدودیت‌های قطعی در این محور اعمال خواهد شد؛ به‌طوری که از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، تردد خودروهای به مقصد چالوس از آزادراه تهران-شمال محدود می‌شود و از ساعت ۱۳:۰۰مسیر از محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد: از ساعت ۱۵:۰۰همان روز، تردد از مرزن آباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود و این طرح ساعت ۲۴:۰۰پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد. در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان اعلامی خواهد بود.

محدودیت در محور هراز

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین اعلام کرد: تردد کلیه تریلرها در محور هراز کماکان ممنوع است.

وی افزود: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، روز چهارشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ و در روزهای پنجشنبه ۳۰ بهمن و جمعه اول اسفند از ساعت ۸:۰۰تا ۲۴:۰۰در این محور ممنوع خواهد بود.

به گفته وی، در صورت افزایش حجم ترافیک، روزهای پنجشنبه و جمعه محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان اعمال می‌شود.

محدودیت در محور فشم

سرهنگ قلی‌نیا درباره محور فشم نیز گفت: روز جمعه اول اسفند از ساعت ۱۷:۰۰تا ۲۰:۰۰ محدودیت یکطرفه از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با مدیریت زمان سفر و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس را در اجرای هرچه بهتر این محدودیت‌ها همراهی کنند.