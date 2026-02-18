اعمال خودکار جریمه معاینه فنی همزمان با ثبت تخلفات رانندگی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با اجرایی شدن اتصال سامانههای معاینه فنی به سامانههای راهور، در صورت صدور هرگونه برگه جریمه برای وسیله نقلیه متخلف اعم از جریمههای تسلیمی، دوبرگی یا الصاقی، سامانه به صورت هوشمند وضعیت معاینه فنی خودرو را استعلام میکند.
وی افزود: در صورتی که گواهی معاینه فنی خودرو فاقد اعتبار باشد، سامانه به صورت خودکار برگه جریمه جدیدی به مبلغ یک میلیون ریال بابت نداشتن معاینه فنی صادر خواهد کرد.
رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: رانندگان خودروهای فاقد معاینه فنی باید توجه داشته باشند که پس از هر بار ثبت تخلف رانندگی، صرفنظر از نوع جریمه، در صورت نداشتن معاینه فنی معتبر، جریمه جداگانهای از سوی سامانههای هوشمند برای آنان منظور میشود.
سرهنگ تقیخانی با یادآوری معافیتهای قانونی بیان کرد: خودروهای شخصی تا چهار سال و خودروهای عمومی تا یک سال پس از تاریخ تولید، از دریافت گواهی معاینه فنی معاف هستند.
وی در پایان از تمامی رانندگان خواست برای جلوگیری از اعمال جریمههای اضافی، در اسرع وقت نسبت به دریافت گواهی معاینه فنی از مراکز مجاز اقدام کنند.
نظر شما