به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی،رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضا برای خدمات قالیشویی اظهار داشت: با آغاز خانه تکانی های نوروزی، برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و راه اندازی واحدهای غیرمجاز قالیشویی، اقدام به کلاهبرداری و بعضا سرقت می کنند.

تشریح شیوه های مجرمانه

وی افزود: بررسی پرونده های سال گذشته نشان می دهد مجرمان در این حوزه عمدتا از شیوه هایی نظیر درج آگاهی در فضای مجازی بدون مجوز صنفی، استفاده از شماره تلفن های اعتباری، دریافت بیعانه و قطع ارتباط، تعویض فرش های دستباف با نمونه های مشابه و کم ارزش و همچنین مطالبه هزینه های غیرمتعارف هنگام تحویل اقدام به فریب شهروندان کرده اند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در برخی پرونده ها نیز مشاهده شده افراد در پوشش تحویل گیری فرش، اقدام به شناسایی وضعیت داخلی منازل کرده و اطلاعات را در اختیار همدستان خود قرار داده اند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ده ها پرونده مرتبط با تخلفات و کلاهبرداری های قالیشویی های غیر مجاز در سطح کشور تشکیل شد که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کارآگاهان، متهمان اصلی شناسایی و دستگیر و بخش قابل توجهی از اموال مالباختگان کشف شد.

سرهنگ شریفی تاکید کرد: بخش عمده این پرونده ها ناشی از اعتماد بدون استعلام مجوز پرداخت وجه به حساب های شخصی و عدم دریافت رسید رسمی بوده است.

هشدار درباره شست و شوی فرش در معابر

این مقام انتظامی با اشاره به برخی رفتارهای پرخطر در این ایام گفت: هر ساله برخی شهروندان اقدام به شست وشوی فرش در حیاط، پشت بام یا معابر کرده و فرش های شسته شده را روی دیوار یا نرده ها پهن می کنند که این موضوع می تواند زمینه ساز سرقت شود.

وی افزود: در بررسی برخی پرونده های سرقت مشاهده شده افراد فرصت طلب با سوءاستفاده از خلوتی ساعات شب یا عدم نظارت کافی، اقدام به سرقت فرش های پهن شده در معابر یا روی دیوار منازل کرده اند.

سرهنگ شریفی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری عمومی در ایام پایانی سال از شهروندان درخواست کرد: در انتخاب مراکز قالیشویی، صرفا به واحدهای دارای مجوز رسمی، نشانی ثابت و فاکتور معتبر مراجعه کرده و پیش از تحویل فرش نسبت به استعلام اعتبار واحد صنفی از مراجع ذی ربط اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: تحویل فرش بدون دریافت رسید رسمی دارای مشخصات کامل شامل تعداد، ابعاد، نوع، رنگ، وضعیت ظاهری و درج شماره تماس و نشانی دقیق واحد صنفی می تواند زمینه بروز اختلافات و سوء استفاده های احتمالی را فراهم کند.

وی همچنین تصریح کرد: شهروندان از واریز وجوه به حسابهای شخصی یا پرداخت کامل هزینه پیش از تحویل نهایی خدمات خودداری کرده و در صورت مشاهده هر گونه رفتار مشکوک یا مطالبه مبالغ غیر متعارف، موضوع را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند تا از تضییع حقوق سایر شهروندان جلوگیری شود.